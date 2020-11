Alerta Roja a nivel nacional Población que vive en zonas de riesgo o históricamente inundables debe realizar evacuaciones obligatorias

El Comité de Alertas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) determinó declarar por tiempo indefinido ALERTA ROJA en todo el territorio nacional a partir de las 12 del mediodia de este miércoles 4 de noviembre.

Está nueva determinación obliga a realizar evacuaciones de aquellas zonas propensas a deslizamiento o inundaciones, por lo que se pide a la población proceder con su desplazamiento a lugares seguros de forma ordenada y con todas las medidas de bioseguridad.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco informó que la Tormenta Tropical ETA actualmente se encuentra ubicada a 50 km al Este de la frontera de Honduras con Nicaragua en Trojes, El Paraíso.

Este fenómeno se desplaza a una velocidad de 11 Km/h aún en territorio nicaragüense, con vientos máximos sostenidos de 85 Km/h con algunas ráfagas superiores.La vigilancia de Tormenta Tropical de la costa noreste de Honduras desde Punta Patuca hasta la frontera de Honduras/Nicaragua, fue suspendida. Esto significa que, condiciones de vientos de tormenta tropical ya no son probables en el área en mención.

En el transcurso de este día, se pronostica que ETA se debilitará y pasará a ser una Depresión Tropical, la circulación de los vientos de este ciclón y la interacción con los vientos del norte producirán lluvias y chubascos intermitentes, dispersos y acompañados de actividad eléctrica aislada.

ETA produciría acumulados de lluvias de 100 y 120 milímetros, con máximos de 150 a 200 en las montañas del Noroccidente, en las demás regiones se esperan acumulados de 40 a 60 con máximos de 100 a 120.

Se pronostica que Eta ingrese al territorio nacional por los departamentos de Oriente en el transcurso del mediodía de hoy miércoles, y pase sobre los departamentos de Francisco Morazán y Comayagua en horas de la madrugada del día jueves, saliendo del país por el departamento de Santa Bárbara en horas de la tarde, hasta llegar al golfo de Honduras a primeras horas de la noche.

*Recomendaciones*Las Alcaldías Municipales a través de sus Comités de Emergencia Local y Municipal deberán garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los más de 1,200 albergues habilitados en todo el país, con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

A la población se le recomienda preparar su Mochila de 72 horas con insumos personales como medicamentos utilizados, botiquín de primeros auxilios, radio con baterías, ropa para tres días, frazadas, linterna de mano, mascarilla, gel antibacterial, documentos personales, fósforos en empaque impermeable, agua y alimentos no perecederos.

Se le sugiere mantener cargados los celulares, además de realizar un Plan de Emergencia Familiar en el que identifique con su núcleo lugares seguros para evacuar y puntos de encuentro en caso de extravío.

Copeco recuerda que la primera responsabilidad de la población es cuidar la vida, en ese sentido se pide no realizar acciones temerarias como el cruce de ríos y quebradas crecidos ya que la corriente puede arrastrar fácilmente a una persona aún si está se conduce a bordo de un vehículo.