AMDC celebrará nuevas bodas gratis respetando las medidas en contra del coronavirus

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reanudará este jueves y vienes las bodas gratis de la capital, solo que esta vez los actos nupciales no se realizarán en ceremonias masivas debido a la pandemia del coronavirus.

A partir de este próximo 5 y 6 de agosto y durante todos los jueves y viernes del mes, se efectuará la celebración de bodas gratis, en conmemoración al Mes de la Familia y como una contribución a la promoción y fortalecimiento de la unidad de los hogares hondureños.

Con el objetivo de cumplir las medidas de bioseguridad establecidas para evitar la propagación del mortal virus, la municipalidad mantiene suspendidos los matrimonios gratuitas masivos, sin embargo, se continuará con las celebraciones bajo la modalidad de citas y con un número restringido de parejas, acompañadas únicamente por los testigos y cuatro familiares, informó la encargada del Departamento de Matrimonios de la comuna, Doris Murillo.

Detalló que la cita se otorga en el momento que los interesados en contraer nupcias presentan la documentación requerida, de manera presencial, en la oficina de matrimonios ubicada en la colonia 21 de Octubre.

En ese sentido, para este primer jueves y viernes de agosto, más de 25 nuevas parejas se darán el “sí” frente a las autoridades municipales y, para los próximos días agendados, similar número de personas también contraerán matrimonio en las bodas gratis de la comuna capitalina.

Las celebraciones matrimoniales se desarrollarán en el salón de ese departamento de la AMDC cumpliendo todas las normas biosanitarias, como ser el uso permanente de mascarilla, la desinfección continua con gel de manos, el uso de pediluvios, y respetando el distanciamiento físico.

Por iniciativa del alcalde municipal, Nasry «Tito» Asfura, los enlaces matrimoniales gratuitos se celebran en los dos primeros viernes de febrero, durante cada viernes de agosto, con motivo del Mes de la Familia, y durante la primera quincena de diciembre, para promover y fortalecer la unidad en el hogar, pues la comuna capitalina no cobra por la gestión que efectúan los contrayentes durante esas fechas.

Los colaboradores del Departamento de Matrimonios de la Alcaldía de Tegucigalpa y Comayagüela, desde inicios de noviembre del 2020 retomaron la celebración de casamientos mediante la modalidad de citas y con un número restringido de personas.

Los requisitos para contraer matrimonio son los siguientes:

Copia de la tarjeta de identidad de los contrayentes, así como partida de nacimiento reciente original y con nota de soltería.- Copia de la identidad de dos testigos mayores de 21 años, que sepan leer y escribir y que no sean familia de los contrayentes.- Examen del VIH y constancia médica.- Constancia de antecedentes penales.- Boleta de 350 lempiras (esta no se paga en el programa Bodas Gratis).- Declaración de bienes patrimoniales.*(DCI/AMDC)*.