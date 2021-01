Anduray: Libre y el Partido Liberal llevan a los órganos electorales a tener los mismos resultados

El dirigente nacionalista, Fernando Anduray, aseguró que el Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) llevan a los órganos electorales a tener los mismos resultados que en comicios anteriores.Estos dos partidos lograron tener representación directa en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal de Justica Electoral (TJE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), a tal grado que ahora son quienes los dirigen.Dos meses restan para las elecciones internas y el Consejo Nacional Electoral aún no cuenta con la empresa certificada que va a transmitir los resultados de las mismas.“Libre y liberales hicieron enormes denuncias de falta de transparencia, estuvieron en las calles reclamando el derecho de participar en los órganos electorales para dirigirlos y hoy los están dirigiendo”, expresó.“Se supone que reclamaban participación en estos órganos porque tenían una visión, tenían un plan para formular la transformación de estos órganos y tenían la solución a todas las cosas de falta de transparencia”, manifestó.“Yo pregunto: qué se hicieron los nuevos modelos de órganos electorales que supuestamente tenían, dónde están, Libre y liberales están tomando decisiones en el CNE, están diciendo qué quieren y qué no quieren, ahorita acaban de decidir que van a transmitir el 30 por ciento de los resultados ese mismo día en la noche y no dijeron cuándo iban a transmitir el resto, eso no puede quedar a la deriva”, aseguró.TardanzaA la fecha no se cuenta con una empresa que sea creíble para el sistema de transmisión de resultados electorales.“A mí me gustaría conocer todas las especificaciones técnicas, políticas, culturales, científicas, económicas, financieras de las bases de la licitación en la que participaron estas empresas que han sido descalificadas, qué es lo que les estaban pidiendo, para saber si es cierto que tienen en la cabeza un proyecto de transmisión de resultados o si es que estaban contratando empresas que haber que les diseñaban”, mencionó.“A nadie le han dicho nada, nadie sabe nada de qué es lo que querían transmitir, cómo lo querían transmitir, por qué medios y cuánto estaban dispuestos a invertir en la transmisión de resultados”, agregó.“Libre y el Partido Liberal son los que están haciendo eso y resulta que caemos exactamente a lo mismo, van a contratación directa”, lamentó.“Libre y el partido Liberal, porque no es responsabilidad del Partido Nacional, aunque estamos ahí, está pasando algo que nunca había pasado en la historia de los órganos electorales, a menos de dos meses de las elecciones no tienen decidido el sistema de transmisión de resultados”, señaló.*Dato*• El próximo 14 de marzo se celebran las elecciones internas en el país

`Este día`*Persistirán las condiciones secas y estables en la mayor parte del país*• No se descartan las probabilidades de lluvias débiles sobre algunas áreas de la región oriental y occidental, dice Oscar Lagos*Tegucigalpa, 27 de enero* , El pronosticador del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Oscar Lagos, informó que este día prevalecerán las condiciones secas y estables en casi todo el país.Ya está por finalizar la temporada de frentes fríos, por lo que a partir de mediados de febrero se espera un ascenso considerable en las temperaturas y desaparecen las probabilidades de lluvias.“Para hoy persisten las condiciones meteorológicas estables y secas en la mayor parte del territorio nacional”, dijo.Sin embargo, “no se descartan las probabilidades de que se puedan presentar algunas precipitaciones en forma de lluvias y chubascos débiles sobre algunas áreas de la región oriental y occidental”, destacó.En cuanto a las temperaturas máximas para este día, Lagos detalló que “se esperan 37 grados para la región sur, San Pedro Sula hasta los 32 grados, sobre Tegucigalpa no más de 27 grados y las demás regiones entre 29 a 30 grados centígrados”.*Dato*• Oleajes normales en amabas costas, entre 2 y 4 pies

`Martín Chicas`*Debemos seguir las medidas de bioseguridad para recuperarnos económicamente*• Hemos ido recuperando las exportaciones, pero si tenemos un daño enorme en rubros como la palma, banano y café, dice*Tegucigalpa, 27 de enero* . El vicepresidente de la Asociación Nacional de industriales (ANDI), Martín Chicas, aseguró que es necesario que cada hondureño cumpla con las medidas de bioseguridad para que la economía se vaya recuperando poco a poco.Chicas expresó que el daño a la economía nacional es sumamente grave, tanto por el COVID-19, como por las tormentas tropicales Eta e Iota.“Los sectores productivos, económicos, Gobierno y de salud están sumamente preocupados por el aumento de COVID-19, esto nos obliga a tener que trabajar con mayor precaución y estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad”, dijo.Lamentó que “hemos perdido producción importante en rubros como la palma, el banano, el café, pero por otro lado la demanda de estos productos va a incrementar y esperamos que nos ayuden los precios”.No obstante, el empresario consideró que se puede salir adelante y que es lo que tiene que tratar de hacer el Gobierno, la empresa privada y todos los sectores del país.“Somos optimistas porque creemos que ya pasadas las elecciones y la toma de posesión del nuevo presidente en Estados Unidos, vendrán algunas señales de acompañar a estos países de Centroamérica con una reactivación económica”, indicó.“Esperamos que eso mande una señal efectiva de posibilidades de nuevas inversiones en nuestro país”, agregó.*Exportación*Chicas mencionó que las exportaciones se vieron afectadas en su momento por la pandemia y el confinamiento mundial, en Honduras los desastres naturales le causaron mucho daño al sector agroalimentario, que es el que más se exporta.“Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial, ellos van en un proceso mucho más acelerado”, expresó.“Nosotros hemos experimentado cifras sumamente fuertes en el tema de la agricultura, la manufactura, con una caída muy pronunciada de la actividad económica, entre un 12 por ciento”, señaló.No obstante, “vemos que el lempira se ha ido revaluando con relación al dólar porque no ha habido esa demanda de importación, recuperándonos poco a poco con el tema de las exportaciones y la captación de las divisas para la economía nacional”, concluyó.*Dato*• Actualmente se reporta un incremento de casos de COVID-19 en el país, por lo que la reactivación económica se puede ver más afectada

`Piedad Huerta`*Aún vacunados se es propenso a contraer COVID-19 y transmitirlo*• La vacuna lo que evita es que desarrollemos una enfermedad grave, aclara• La mascarilla, el lavado de manos, uso de gel y distanciamiento físico lo debemos seguir hasta que la inmunización sea casi total en Honduras y en los países que nos visitan, dice*Tegucigalpa, 27 de enero.* La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, manifestó que vacunarse contra el COVID-19 no significa una inmunidad completa e instantánea al virus.Se espera que el primer lote de vacunas contra el virus llegue al país en el mes de marzo, paulatinamente se espera vacunar a 5.7 millones de hondureños, pero es por etapas y prioridades.“La vacuna nos va a proteger de seguir desarrollando una enfermedad grave, pero seguimos siendo propensos a una infección y seguimos siendo propensos a transmitir una infección”, aclaró Huerta.“Mientras no tengamos una inmunidad de rebaño en el país, que es cuando hayamos logrado vacunar un alto porcentaje de la población y de las poblaciones de los países que nos visitan, vamos a tener que seguir usando las medidas de bioseguridad”, indicó.“La población debe entender que es fundamental seguir usando las mascarillas, el gel de manos y le distanciamiento físico”, exhortó.*Campañas*En ese sentido, la experta en salud llamó a los políticos a hacer su campaña con responsabilidad, no olvidando que el país se encuentra en medio de una pandemia.“Me ha tocado ver una gran cantidad de reuniones públicas, inclusive las campañas políticas en este momento, donde hay cantidad de gente aglomerada sin mascarilla, sin respeto a las medidas de bioseguridad”, lamentó.“Esto me preocupa porque el pico que estamos teniendo ahorita se puede ir más arriba en las próximas semanas”, advirtió.Varios sectores, entre ellos los trabajadores de la salud, están pidiendo un nuevo confinamiento por el incremento de casos de COVID-19.Huerta es del criterio que “eso lo puede determinar el Gobierno de acuerdo a su capacidad hospitalaria, si hay un colapso del sistema sanitario, definitivamente tendrían que tomarse medidas drásticas para poder contener y dejar un espacio suficiente de tiempo para que las personas tengan acceso a un hospital”, concluyó.*Dato*• En marzo llega el primer lote de vacunas contra el COVID-19 al país

`SAG:`*Producirán 9 mil quintales de ajonjolí este año*• Gran parte del producto es exportada al Japón, confirma Marcelo Molina*Tegucigalpa, 27 de enero.* El coordinador de Cultivos Agroindustriales, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Marcelo Molina, anunció que este año el país producirá unos 9 mil quintales de ajonjolí.Dijo que “a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) se busca incrementar la producción del cultivo a través de diversas variedades”.Señaló que “hemos traído materiales de otros países, los cuales son evaluados y al final hemos liberado algunas variedades de la planta que se adaptan mejor a las condiciones del territorio nacional”.*Sur*El funcionario reconoció que “en el sur es donde más se produce ese cultivo y el rendimiento por productor al menos en el departamento de Valle es de 12 quintales por manzana”.“Ahí se siembran de 700 a 900 manzanas de ajonjolí, todo depende del mercado, las que producirán unos 9 mil quintales al año”, señaló tras comentar que “el producto lo compran varias empresas, pero la más importante radica en San Pedro Sula y de ahí lo exportan a Japón”.Reconoció que “el año pasado fue malísimo debido a las dos tormentas tropicales Iota y Eta, al extremo que en la parte baja de Choluteca se perdió casi toda la cosecha y la que sobrevivió fue la producción de Valle en un 60%”.“Afortunadamente, nosotros habíamos cosechado en algunas estaciones experimentales de DICTA y tenemos semilla para poderla suplir a los productores durante todo este año cuando se presenten las fechas de siembra”, finalizó. *Dato*

• $170 millones en divisas genera exportación de ajonjolí en un año normal

`Ricardo Álvarez`*Reuniones proselitistas del movimiento se hacen con medidas de bioseguridad*• La salud de los hondureños es nuestra prioridad, asegura*Tegucigalpa, 27 de enero* . El precandidato a diputado por el movimiento Juntos Podemos del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, exhortó a la población para que continúe con el estricto uso de las medidas de bioseguridad y así evitar la propagación del COVID-19.En las últimas semanas se ha reportado un incremento considerable de casos del virus, así como un ascenso en las hospitalizaciones y en los decesos por la enfermedad.El Gobierno de la República y demás sectores de la sociedad consideran que no sería una buena medida volver al confinamiento, por lo que es responsabilidad de cada persona evitar contagiarse y contagiar a los demás.“El pueblo hondureño debe seguir protegiéndose con el tema del COVID-19, seguir usando la mascarilla, lavándose las manos y guardando el distanciamiento”, expresó.“Eso es lo que tenemos que seguir haciendo para garantizar nuestra salud en este momento”, aseguró.*Campaña*Álvarez afirmó que como movimiento están realizando una campaña de altura, siguiendo todas las medidas de bioseguridad para que las personas no se arriesguen al contagio del virus.“La reuniones nuestras tienen sus límites, un número límite, buscamos colocar sillas para tener ese cupo específico y tener el distanciamiento, se les entrega mascarillas al momento de entrar a la reunión, que todas son al aire libre”, indicó.“También buscamos protegerles con gel, también tomarles la temperatura y asegurarnos de que no ponemos en riesgo las capacidades que se tienen”, añadió.“No es fácil, cada día tenemos diferentes reuniones, pero la salud de nuestra población es nuestra prioridad y estamos tomando las medidas correspondientes”, finalizó.*Dato*• De seguir en incremento los casos de COVID-19, se estarían tomando medidas drásticas en los próximos días