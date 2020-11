Ante inundaciones provocadas por Eta: Presidente Hernández pide a pobladores del Valle de Sula colaborar para ser evacuados en las próximas dos horas y salvar vidas

El presidente Juan Orlando Hernández solicitó hoy a la población que reside en las zonas de alta vulnerabilidad del Valle de Sula colaborar con las autoridades de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Copeco para hacer las evacuaciones respectivas con el fin primordial de salvar vidas ante los efectos de la tormenta tropical Eta.

En comparecencia de prensa en el Sistema Nacional de Emergencia 911, el mandatario señaló que “estamos en la obligación de compartir con ustedes que los técnicos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y también el Organismo Centroamericano de Protección Civil, nos han hecho llegar una comunicación muy importante particularmente para el Valle de Sula”, debido a las lluvias que han azotado todo el país producto de Eta.

Hay tiempo para actuar

El gobernante externó que los niveles de inundación en este momento son muy importantes, pero “nos queda una ventaja de dos horas a dos horas y media para hacer evacuaciones bajo los términos que Copeco en los próximos minutos les estará explicando..

Añadió que “esto lo hacemos porque la caída del agua que va escurriendo por las montañas nos da un espacio de un poco de más de dos horas para poder hacer una evacuación que permita proteger la vida de la gente..

Hernández apuntó que, por otro lado, los equipos de las Fuerzas Armadas, Policía, Bomberos y Copeco han estado trabajando para salvar la vida de las familias, pero “muchas personas no quieren abandonar su vivienda y yo les quiero pedir encarecidamente que hagan caso a las autoridades..

Apoyo de sociedad civil

El jefe de Estado indicó que se ha solicitado “el apoyo de personal civil, empresa privada para prestarnos lanchas que puedan navegar en esos lugares, y no es cualquier lancha, tiene que ser con motores especiales, porque es la forma más efectiva de rescatar estas personas..

Asimismo, dijo que giró instrucciones a la Fuerza Aérea y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Tito Livio Moreno, para contactar a las personas que tengan helicópteros privados para que con personal técnico especializado de Fuerzas Armadas, Policía, Bomberos y Copeco puedan hacer estas operaciones de rescate.

Prestar atención

El titular del Ejecutivo señaló la importancia de prestar atención a los informes de Copeco, particularmente para el Valle de Sula.

La operación aérea y marítima se hará con la buena colaboración de ciudadanos civiles y empresas que han querido contribuir, acotó Hernández.

El gobernante expresó que “quiero decirle al pueblo hondureño que aquí están viendo ustedes a los bomberos, policías, Fuerzas Armadas y Copeco en un accionar coordinado, pero por favor ustedes contribuyan, cooperen, porque no tenemos mucho tiempo..

Equipos coordinados

El jefe del Estado Mayor Conjunto subrayó que como institución centran todos sus esfuerzos en la zona del Valle de Sula y el Atlántico hondureño para ayudar a la gente que está aislada y que el agua ha cubierto sus casas.

“Tenemos equipos trabajando y pedimos colaboración a la población, que den su apoyo y permitan la evacuación para salvaguardar sus vidas”, remarcó el general Moreno.

“Estamos trabajando de manera coordinada en la extracción de los techos, que requieren de mucha pericia, y pedimos el apoyo de la población para que siga las instrucciones que se darán en su momento”, apuntó Moreno.

“Es importante agradecer la contribución que están haciendo muchas personas de la costa norte, de la empresa privada, poniendo a disposición aeronaves para la Fuerza Área Hondureña para hacer las evacuaciones. Así como al Cohep y esperamos que todos estos medios y las lanchas que están operando podamos facilitar y evacuar a la población”, indicó.

El jefe de la Policía Nacional, David Aguilar Morán, dijo que esa institución está trabajando con todas las unidades, patrullas y camiones para rescatar a todas las personas que están incomunicadas en el Valle de Sula.

Se cuenta con todo el equipo de unidades especiales de la Policía Nacional, cuya tarea es salvar vidas, dijo, y agregó que “recordemos que lo más importante es proteger a las personas”.