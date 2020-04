Anuncia el presidente Hernández: Gobierno ayudará a locatarios afectados por incendio del mercado Colón

El presidente Juan Orlando Hernández aseguró hoy a los afectados por el incendio en el mercado Colón de Comayagüela que “no están solos y vamos a apoyarles” por medio del programa Crédito Solidario y la Operación Honduras Solidaria.

Hernández, en entrevista telefónica con el noticiero matutino del canal HCH, informó que “se trabaja para apoyarles lo antes posible, y pronto estarán con ellos los equipos de Crédito Solidario y la Operación Honduras Solidaria”.

Explicó que “hablábamos con Carlos Gunther (Laínez, director de Crédito Solidario), y él y su equipo están en contacto con algunas personas y arribarán en las próximas horas para constatar el nivel de daños, de necesidades, para que puedan estar listos cuando se abra la economía, levantarse y ver de qué manera podemos ayudarles a ellos y sus familias”

“No les vamos a dejar solos”, expresó el presidente Hernández a los afectados por el incendio.“Así como hemos venido atendiendo empleados de los mercados, gente que vive del día a día, con la Operación Honduras Solidaria, con alimentos e insumos para la higiene, nosotros estamos listos para poderles apoyar también a ellos”, manifestó.

La prioridadHernández dijo es que lamenta mucho lo sucedido a los locatarios, “pero no están solos, pronto llegarán equipos de Crédito Solidario y Honduras Solidaria para acompañarles en estos días de cuarentena, pero igual para que estén listos para cuando se reabra la economía”.

Luego indicó: “Nuestra prioridad son los micro, pequeños y medianos empresarios, y por eso lanzamos ayer el sistema de garantías para poder apoyar a estos sectores, y ahora con Crédito Solidario, que tiene más recursos, vamos a atenderles”.

“Sé que es difícil lo que están viviendo (los locatarios), sé que es duro, pero igual les digo que con la ayuda de Dios les vamos a apoyar para que puedan salir adelante”, añadió.

El mercado Colón, ubicado entre la quinta y sexta avenidas de Comayagüela, se incendió en la madrugada de este viernes, consumiendo más de 922 puestos o locales comerciales, entre los que se incluyen negocios de venta de ropa, zapatos, artículos de madera y comedores.

Dos mecanismosEl mandatario refirió que hay dos mecanismos de apoyo para los afectados: uno, el de los alimentos para que los puedan adquirir y que será por medio de la Operación Honduras Solidaria, y Reinaldo Sánchez, Arnaldo Bueso y Carlos Gunther están enterados sobre el caso”.

“No están solos, vamos a apoyarles, y muy pronto estarán por allí los equipos de trabajo de Crédito Solidario y se suma la Operación Honduras Solidaria”, reafirmó.

Hernández recordó que la ayuda para los mercados por medio de Honduras Solidaria no es algo nuevo, “porque ya se estuvo con los empleados de los mercados, por ejemplo de la séptima avenida, con los puestos en los mercados, con conductores de buses, de taxis, con empleados de la economía informal y con gente que trabaja de manera directa en los mercados”.

Expuso que “ya se cuenta con los recursos para seguir trabajando bajo ese esquema, aunque igual se espera una resolución del Congreso Nacional para hacerlo igual por medio de transferencias condicionadas, pero por mientras tenemos Operación Honduras Solidaria, que es con apoyo de alimentos y kits de higiene, y esto es un apoyo de inmediato”.

Igual recordó que “hay muchas personas que tienen varios meses y años trabajando con el programa Crédito Solidario, con un crédito a 1 % mensual y sin ningún tipo de aval incluso hay gente que ya va por el tercero o cuarto ciclo. Por mencionar casos, los zapateros, los que venden alimentos, los que tienen pulpería o su bodega, quizá algunos no han sido parte del esfuerzo, pero este es el momento de incluirlos, con todo gusto”.

Hernández apuntó que hasta el momento no hay informes preliminares sobre las causas del incendio.“Sólo he estado recibiendo en horas de la madrugada algunos informes preliminares del Cuerpo de Bomberos y de Fusina, y hay que esperar el protocolo de las investigaciones para conocer la raíz del problema”, dijo.