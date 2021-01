Anuncia el presidente Hernández: Gobierno invertirá más de 1.000 millones de lempiras en reconstrucción de 600 centros escolares en todo el país

El presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy una inversión histórica de más de 1.000 millones de lempiras para la reconstrucción de al menos 600 centros escolares a nivel nacional, afectados por las tormentas Eta y Iota.Los proyectos de infraestructura escolar se llevarán a cabo en 17 departamentos del país y se estima que los trabajos se ejecuten en los próximos tres meses.Para tal propósito, se estima la generación masiva de empleos mediante la contratación de 100 profesionales de la ingeniería y arquitectura para la formulación y diseño de obras, más la contratación de otras 500 personas entre topógrafos, cadeneros, ayudantes y personal de campo.Esta acción se realiza en el marco de la Operación No Están Solos, mediante la campaña Generando Más Empleos en la Reconstrucción de Centros Educativos.Una reconstrucción diferenteEl mandatario recordó que días atrás estuvo en la colonia Céleo Gonzáles de San Pedro Sula y constató el enorme deterioro en su infraestructura de calles, viviendas, centros de salud y escuelas.“Familias enteras perdieron todo. Tienen que estar preparados (ingenieros y arquitectos) para enfrentar esta realidad que van a vivir allá y otros lugares del país”, exteriorizó.“Tenemos que dejar algo nuevo y diferente con esta reconstrucción de centros escolares”, apuntó el gobernante y agregó que “hay que meterle pilas a esto”.La reconstrucción nacionalHernández dijo que el Gobierno dispone de fondos nacionales y también buscará dineros externos para impulsar la reconstrucción de centros educativos, carreteras, puentes y convertir en una realidad que “seamos el Centro Logístico de las Américas”.“Vamos a invertir 6.000 millones de lempiras para levantar la economía”, recalcó.Añadió que ese proceso tiene que ver en gran parte con la contratación de ingenieros y arquitectos.“La reconstrucción del país va por ese camino. Ustedes son un contingente que va de frente a reconstruir el país”, subrayó Hernández.No están solosEl ministro de Educación, Arnaldo Bueso, informó que ayer se inició la campaña para la matrícula pública de 2021, sin el formato de asistencia presencial, pero con el acceso de Internet gratis para los niños.Al menos 600 centros escolares fueron dañados por Eta y Iota en La Lima, Choloma y otros lugares, y “les queremos decir con esto: No están solos”, señaló.Bueso añadió que los padres de familia no deben olvidarse de matricular a los estudiantes de primer ingreso.Inversiones como nunca antesEl ministro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), Nelson Márquez, apuntó que hace unos meses se inició con la rehabilitación de calles dañadas por los estragos de Eta y Iota.Y esta labor se realizará también en al menos 600 centros educativos de aldeas y caseríos de 17 departamentos, acotó.La meta es que cuando se vuelva a clases presenciales las reparaciones de los centros educativos estén concluidas, subrayó Márquez.“Así queremos ver a Honduras reconstruida., dijo el funcionario, y destacó que Sedecoas tiene un presupuesto incrementado por el Poder Ejecutivo para apoyar la educación con la construcción, reconstrucción y mejoras de escuelas y colegios en todo el país.“Nunca se había invertido en educación y mejoras en infraestructura como en este Gobierno”, resaltó.