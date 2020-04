Apertura inteligente requiere que la población sea responsable y siga las medidas contra el coronavirus

El presidente Juan Orlando Hernández advirtió en conferencia de prensa junto a funcionarios del Gobierno y expertos en temas de salud que “la decisión de aperturar inteligentemente pasa por asegurarnos de que la población en su mayoría acepte su responsabilidad” de tomar las medidas de prevención para contrarrestar el coronavirus.

El gobernante respondió este lunes varias interrogantes de periodistas de diferentes medios de comunicación después de presentar el informe de las medidas adoptadas hace más de un mes para hacerle frente a la pandemia de covid -19, que es la enfermedad producida por el coronavirus.

Hernández dejó claro que todo el personal de la salud pasará “de un sistema de contratos a acuerdos” y con mejores salarios, además de que Honduras tendrá un sistema sanitario “cinco o seis veces mejor que el que teníamos antes de la pandemia”.

Dijo estar orgulloso de los médicos que son referentes a nivel mundial por el protocolo de tratamiento a los contagiados.

A continuación las interrogantes y respuestas del mandatario y sus funcionarios:

Pregunta: Sobre la reapertura del comercio. Si ya está comprobado nivel internacional que esta medida causa repuntes de casos de covid-19, ¿cómo se puede implementar en el país?

Presidente Hernández:

Respuesta:Bueno, creo que aquí tenemos que valorar lo que ya hemos logrado. No podemos perder los avances que hemos logrado es evidente y hay un consenso en el país. No solamente me refiero a la gente del Gobierno, es más gente de fuera del Gobierno, los que están también en la medicina privada, los que están en las unidades de cuidados intensivos, la gente de OPS, las medidas nos dieron un resultado positivo.

Claro, hubiéramos querido que no hubiera pasado absolutamente nada, pero lastimosamente no es así, pero dentro de lo que cabe tenemos buenos resultados.

Los hospitales no están saturados en sus unidades de cuidados intensivos como se hubiera esperado, que hubieran estado desbordados.

También podemos decir que nuestros médicos lograron manejar mejor la situación con la información que salió ya de Europa en ese sentido, tomar una decisión de aperturar inteligentemente pasa por asegurarnos de que la población en su mayoría acepte su responsabilidad y eso pasa por una comunicación efectiva.

Por eso le he dicho a la empresa privada y lo repito hoy: no vamos a dejar a un lado el consejo, el asesoramiento de los especialistas, y también necesitamos para eso, como ya lo dijeron aquí, lo han venido diciendo, que todos nos unamos para producir un cambio de cultura en el hondureño. Como la doctora lo planteó, si la gente sale y sale protegida, sale con la responsabilidad de cuidarse, de cuidar al otro, de cuidar a todo mundo, de cuidar a su familia, creo que ese es un gran comienzo porque ¿qué pasa si se abre apresuradamente?

Y si, aunque el ministro Madero y ustedes hayan aprobado los protocolos de bioseguridad, y si no se implementan allá, si se nos elevan otra vez los casos, vamos a tener que volver a cerrar y quizás a un alto precio.

Entonces, una posición clara es compromiso de todos los sectores: empresa privada, Gobierno, la academia, los especialistas, para hacer una comunicación efectiva y que la gran mayoría de los hondureños sigamos al pie de la letra. Ese es el éxito, es la mejor vacuna, y ahí podremos hacer una apertura inteligente.

P: ¿Para cuándo usted considera que Honduras volverá a la normalidad, señor presidente Hernández?

R: Es una pregunta bien difícil de contestar.

Yo creo que la nueva normalidad pasa por entender que este virus vino para quedarse, como decía el doctor (Mario) Mejía (presidente de la Asociación de Epidemiólogos), ha dicho la doctora (Karla) Pavón (epidemióloga de la Secretaría de Salud) y todos los especialistas.

Eso nos va a producir un nuevo comportamiento para poder manejar bien la situación.

Esta mascarilla debe de ser obligatoria para uno mismo uno mismo se la tiene que poner.

Dos metros (de separación), aquí todo igual, allá. Así tenemos que andar y las industrias ya puedan manejar el distanciamiento normal, verlo como normal. Me refiero como normal un metro y medio, dos, esa va a ser la nueva normalidad.

Cuando vayamos adaptando eso, nuestra conducta, a ese nuevo orden de cosas, ahí vendrá esa nueva normalidad. No es que vamos a volver a como vivíamos antes, no.

Realmente van a pasar algo para que lo que yo quiero decirle a los compatriotas, principalmente donde no hay muchos casos todavía.

Lamentablemente eso nos va a pegar a todos en algún momento.

Eso va a llegar a todos los rincones de Honduras. Lo que hemos venido haciendo es manejando, que vaya despacio, para prepararnos y aprender a conducirnos. En otras palabras, al pegarnos a todos, las estadísticas ya indican de Honduras en el mundo que el número de contagiados en su gran mayoría van a ser por casos leves, muchas veces ni se va a sentir, ¿verdad doctor?

Otro grupo poco más pequeño, bastante más pequeño que la gran mayoría, va a tener síntomas graves, pero no van a ser fatales, y el grupo más reducido sería la fatalidad.

Entonces, tenemos que entender que la única manera es aprender a convivir con el virus, con las menores situaciones de fatalidad o desgracia para nosotros, y para eso tenemos que aprender a convivir con él.

P: ¿Qué pasará con Cortés? Los médicos han solicitado nuevamente un estado de excepción absoluto por el alto número de contagios y las personas no están tomando todas las medidas de bioseguridad?

R: Lisandro Rosales:

Señor presidente, continuamos con un dígito en el departamento de Cortés. En la intención es mantenerlo, así sabemos que tiene que mantenerse la subsistencia de la ciudadanía, pero también se están intensificando no solo las pruebas, sino que también la búsqueda de pacientes en las zonas que se han priorizado.

En este momento se encuentran seis equipos en campo y al final de la semana ya tendremos 15 equipos en el departamento de Cortés que estarán yendo casa por casa, especialmente en esa zona donde tenemos la concentración mayor de casos registrados y, sobre todo, la importancia de que la ciudadanía acuda inmediatamente que tenga los síntomas para poder evitar que la situación se complique cuando tenga el virus, el uso de la mascarilla.

Estamos entregando, presidente, 250.000 mascarillas en una primera fase en San Pedro Sula y ya se está trabajando también en los otros municipios del Valle de Sula al igual que en el departamento de Yoro y Santa Bárbara. También se continúa en el departamento de Francisco Morazán este día se han entregado en varios barrios y colonias de Tegucigalpa y el Distrito Central y Comayagüela, al igual que en el municipio de Valle de Ángeles, donde se han entregado mascarillas este día para uso, de tela, que son prácticamente permanentes es por 15 lavadas, que puede utilizar la ciudadanía.

P: ¿Sobre los acuerdos permanentes para el personal de salud por contrato?

Presidente Hernández:

Bueno, cuando iniciamos el abordaje de esta estrategia ante la pandemia dijimos que teníamos que acelerar el paso para que con esta situación que íbamos a vivir, tan traumática, le heredemos al país un sistema de salud de primer y eso pasa por la certidumbre a los empleados de la salud. Le pedí hace algunas semanas al ministro Madero, entiendo que ya tiene los números de cómo haríamos para poder convertir esos contratos en acuerdos, pagarle bien, buen sistema de equipo de capacitación.

Por eso tenemos una gran cantidad de hondureños especializándose en otros países del mundo, son como doscientos cuarenta y pico igualmente el equipamiento, la construcción de los nuevos hospitales.

Vamos a terminar con un sistema de salud quizás cinco o seis veces mejor de lo que tenemos hoy, pero eso pasa, como lo hablamos con el ministro Madero, la ministra de Finanzas, que ya tienen los fondos reservados para asegurarle a cada uno su acuerdo y hablamos con el presidente Oliva este fin de semana, que era una inquietud personal de él y de igual manera de varios médicos que son diputados o gente cercana al sector salud y ahí tenemos un consenso entre Congreso y Poder Ejecutivo.

Así es que todo mundo va a quedar con su acuerdo, como debe ser.

P: Con la implantación de nuevos laboratorios, ¿hasta cuántas pruebas diarias se espera alcanzar?

Lisandro Rosales:

La intención es que tengamos en la primera fase con el laboratorio de San Pedro Sula y Tegucigalpa unas 500 pruebas diarias Esto será esta semana. Posteriormente se continuará con los equipos de campo haciendo la recolección de muestras e iremos incrementando gradualmente a medida se vayan ingresando al país algunos equipos que tienen que ver con el procesamiento de pruebas.

Así que en este momento serían 500 pruebas a partir de los últimos días de esta semana.

P: ¿Quién o qué institución va a garantizar que se apliquen las medidas de bioseguridad correctamente en la medida en que se vaya habilitando el comercio y los servicios?

Carlos Madero:

Sí, efectivamente, vamos a tener un equipo multidisciplinario que va a tener un equipo, que viene con la Policía Nacional, que está creando se está creando una unidad de epidemiología y bioseguridad perdón, también con la Secretaría de Salud. Va a estar trabajando con ARSA, con la Secretaría de Trabajo, con la Secretaría de Desarrollo Económico, y este equipo hacer las auditorias en las diferentes empresas cuando empecemos el proceso de apertura inteligente.

P: ¿Cuál sería la semana y la fecha crucial para conocer la cifra de personas contagiadas mediante el método de búsqueda a través de los sistemas organizados?

Lisandro Rosales:

Dependerá del comportamiento de la ciudadanía. En estos momentos estamos avanzando especialmente en las zonas donde mayor incidencia tenemos, en el sector de Villanueva y en el sector de San Pedro Sula. Esperemos y confiemos en Dios que no seguirá la propagación como se está dando, de manera comunitaria, y es en estos momentos la prioridad que todos los ciudadanos contengan las medidas de bioseguridad en sus casas, en sus oportunidades de empleo que tengan en este momento, donde estén laborando, las personas que tienen que ver con el agro y con las otras industrias que son vitales para esta emergencia.

Mensaje final del presidente Hernández:

Bueno, en primer lugar tenemos que asumir la responsabilidad cada uno de nosotros.

Y eso pasa porque todos comprendamos que este virus lamentablemente vino para quedarse y hasta no tener una vacuna tenemos que cuidar. Es responsabilidad suya, mía, la de todos nosotros, cuidar su vida, pero cuidar la de la familia, cuidar la de todos los hondureños. Y eso se logra con disciplina, siguiendo al pie de la letra las medidas de lavarse las manos y entre más jabón, mejor es entre más tiempo se les pone a las manos, mejor es.

Luego también la mascarilla, vital, y de ahora en adelante, al entregarle la mascarilla a la gente, y usted puede mandar a hacer una en su casa, que aunque no sea tan efectiva como una n95, pero reduce el riesgo, pero mientras tanto le vamos a entregar una que es muy efectiva.

Yo estoy pidiendo al equipo entre el Congreso y también el Poder Ejecutivo una medida que al no cumplir, quien no ande con la mascarilla, existan consecuencias. También tenemos que asegurarnos de que la gente comprenda que hay que vivir de manera diferente con este virus.

La unidad del pueblo hondureño es vital para enfrentar este virus. Unidos somos más fuertes y unidos también hacemos más conciencia. Tenemos que velar por la cadena productiva de alimentos, también por la economía, pero entendiendo que la salud del ser humano es primero.

También de igual manera yo quiero reiterar mis felicitaciones y reconocimiento a los médicos que han tenido la capacidad de estudiar lo que pasó en otros países y cambiar el manejo de los pacientes.

Por eso estamos viendo esos resultados positivos hasta este momento en las unidades de cuidados intensivos y en los hospitales, los nuevos protocolos de tratamiento a los pacientes, con diferentes medicinas, y también en medidas preventivas, ya están escritos, pero también han sido claros los médicos, sólo un médico puede decirle a usted cómo tratarse. No puede usted empezar a automedicarse, Por eso es importante que la gente llegue temprano, cuando sienta temperatura, cuando sienta esa tos seca, cuando sienta dolor en la garganta, cuando sienta dificultad para respirar o conéctese a las plataformas que existen.

Y en este caso lacovid-19.org, ahí le da opción a la otra plataforma de Encuestas Honduras, donde claramente le van siguiendo todos los días a usted, cómo se está comportando su organismo.

Llame al 911. Ahí tenemos un equipo médico, verdad, que también está orientando a la gente. Vaya donde la enfermera, donde el centro de salud o los equipos que anunció el canciller Rosales van a estar llegando a las comunidades. De igual manera los médicos que tienen los alcaldes. En fin, es un esfuerzo de todos.

Mi mensaje a la empresa privada, a los académicos, a los especialistas, con ustedes y con los trabajadores: vamos a construir no sólo los protocolos, sino el abordaje de apertura inteligente, privilegiando primero la vida del ser humano, la salud, pero entendiendo que no hay salud si no nos cuidamos, no hay salud si no tenemos alimentos, y para eso se tiene que hacer producir el alimento y también la economía está directamente relacionada con toda esta capacidad de atención en los servicios de salud. Para eso necesitamos hacer un balance.

Pero no es porque pongamos de acuerdo únicamente nosotros, es porque la gran mayoría de ustedes, compatriotas, hayan entendido cómo vivir de ahora en adelante con este virus. De eso se trata, seguimos avanzando, seguimos trabajando.

Mientras tanto, felicitaciones al equipo de salud, por sus acuerdos, para todos los que están por contrato gracias a los epidemiólogos, a los especialistas.

Gracias a todos los que están en el sector privado y público, a las plataformas que se han constituido de cómo se viene trabajando en conjunto. Es impresionante. Es más, me he sentido orgulloso como hondureño del personal de salud porque muchos y en general son famosos a nivel mundial, de Estados Unidos, porque han dicho: ‘¿qué han hecho los hondureños?’, y ya se empieza a escribir sobre esto. Entonces, creo que le estamos aportando no sólo al país, sino a la humanidad.

Y, compatriotas, termino diciéndoles: disciplina. Reitero: no es el país más fuerte económicamente o con el mejor sistema de hospitales o de unidades de cuidados intensivos que va a salir mejor librado de esta situación. Es el país cuyo pueblo sea más disciplinado, que haya entendido mejor que tiene que cuidarse a sí mismo para cuidar a su familia y la de los demás.

Yo le pido a Dios que nos siga acompañando, que nos dé mansedumbre, paciencia, sabiduría, entendimiento, y nos dé esa necesidad de estar unidos.

Así es que vamos a salir mejor librados de esto y también le pido que de esta tragedia salga una nueva Honduras, pero eso tiene que salir de cada uno de nosotros, como un nuevo hondureño. De eso se trata también, de aprovechar estos momentos difíciles para cambiar.