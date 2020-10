Arriba al país embarcación con dos hospitales móviles para combate a la COVID-19

Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y la Administración Aduanera de Honduras informan a la población nacional y a la comunidad internacional lo siguiente:La Comisión Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras), a lapoblación nacional y comunidad internacional comunica que:

1. Este día arribó a la bahía de Puerto Cortés la embarcación EMMA procedente de Turquía con elmanifiesto que informa el traslado de dos Hospitales de Aislamiento Móviles que permitirán la atención médica a personas que presenten síntomas de COVID-19.

Estos Hospitales Móviles serán destinados a las ciudades de Choluteca y Santa Rosa de Copán.

2. Al momento de llegar a bahía las autoridades competentes realizaron el protocolo de bioseguridad que incluyó la visita médica a la tripulación y el inicio del procedimiento aduanero que verificó el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del Capitán de la embarcación y la revisión dedocumentación correspondiente (manifiesto de carga) que permite la desembarcación de la mercancía.

3. Una vez cumplido el proceso de desembarque, se procede con el traslado de la mercancía (hospitales de aislamiento móviles) para la inspección no intrusiva (rayos gamma) de cada contenedorposteriormente ser enviados al Centro de Revisión en depósito. Lo anterior es ejecutado vía desarro- llo tecnológico entre el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras (SARAHWEB) y la Operadora Portuaria Centroamericana para iniciar el proceso de nacionalización correspondiente.

4. En las instalaciones de la Operadora Portuaria Centroamericana se cuenta con la presencia de Invest-h, Agencia Técnica de Investigación Criminal, Ministerio Público y Administración Aduanera de Honduras para dar acompañamiento al proceso de revisión y verificar el contenido del embarque, esta acción iniciará el día martes 13 de octubre en un horario de 8:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes y los días sábado de 8:00 am a 5:00 pm. La operación está diseñada para ejecutarla en ocho días hábiles.

5. Una vez que se produzcan avances del proceso aduanero correspondiente se estará informando a través de los canales oficiales de la Administración Aduanera de Honduras sobre el contenido de la mercancía de importación hasta la conclusión del proceso de nacionalización.

6. Reiteramos el compromiso del Gobierno de la República a través de las instituciones involucradas en la cadena logística de trabajar con agilidad y compromiso para garantizar el ingreso de productos y equipos de primera necesidad para hacerle frente a la emergencia por la COVID-19 así como la transparencia en el manejo de la información y actualización de este tema de interés nacional.