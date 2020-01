ASJ tendrá nuevas instalaciones en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Con miras a facilitar el trabajo de fortalecimiento de las instituciones en favor de los más vulnerables, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) anunció la inauguración de su nueva sede en la capital hondureña.

El inmueble donde funciona el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras está ubicado en la residencial Villa Universitaria, calle principal, 300 metros delante de la Escuela Nacional de Música.

“Creemos en Honduras, en que vale la pena trabajar por este país y este edificio es una muestra de que estamos aquí para seguir luchando por la justicia en beneficio de los más vulnerables. Este espacio nos permite trabajar de cerca con actores de la sociedad civil, líderes de Gobierno, beneficiarios y demás aliados, orando y soñando juntos por un mejor país”, manifestó Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ.

Tanto el terreno como el edificio, valorados en 5.2 millones de dólares, son una realidad gracias a la colaboración de donantes extranjeros y locales. La mayoría de los fondos fueron gestionados por la Association for a More Just Society (AJS), organización hermana de ASJ en Estados Unidos y Canadá, la cual comparte la misión y visión de trabajo en favor de los más vulnerables.

“Hace cinco años, AJS vio la necesidad de que nuestra organización hermana en Honduras tuviera un espacio propio, una casa que proporcionara estabilidad financiera, seguridad para los empleados y beneficiarios, así como la sostenibilidad del objetivo de la ASJ de lograr una sociedad más justa, por lo que desde entonces ha venido trabajando en la gestión de fondos y préstamos con donantes privados en Estados Unidos”, indicó Scott Johnson, miembro de la Junta Directiva de ASJ-US.

La edificación cuenta con espacios confortables y seguros para los colaboradores y beneficiarios, para reuniones con actores claves y otros eventos, así como salas para discusiones, análisis y consensos sobre los problemas que aquejan a los hondureños y la construcción de un mejor futuro para Honduras.

“Este edificio es tan solo el cuerpo, lo verdaderamente valioso son las fuerzas, la valentía, el amor y el corazón de las personas que trabajan en ASJ y que hacen una gran labor para tener una Honduras más justa”, señaló por su parte Jill Stoltzfus, directora ejecutiva de AJS-US.

La presentación de las instalaciones a los medios de comunicación se realizó en el marco de la visita de más de 150 donantes, académicos, miembros de organizaciones no gubernamentales y de iglesias de 17 países, quienes se encuentran en el país para aprender sobre las experiencias y lecciones aprendidas de la ASJ a través de más de 21 años de labor en favor de la justicia.

En la conferencia de prensa participaron, además: Kurt Ver Beek, presidente ejecutivo de ASJ Karen Paul, miembro de la Junta Directiva de AJS en Canadá, y James Nealon, miembro de la Junta Directiva de ASJ en Estados Unidos.