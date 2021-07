Augusto Aguila: Para septiembre debe estar listo el censo electoral

El expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, manifestó que para el mes de septiembre debe estar listo el censo electoral con el que se irá a las elecciones generales del 28 de noviembre.El Registro Nacional de las Personas (RNP) no ha logrado tener un censo definitivo para los próximos comicios y se ha retrasado en la entrega del nuevo Documento Nacional de identificación (DNI).Al parecer hay fallas en el software del RNP, lo que no les ha permitido lograr el censo deseado y seguir con la entrega masiva de identidades.“Es histórico que cuando se hacen esas tremendas contrataciones, esas grandes inversiones, siempre se cometen irregularidades”, manifestó.“El pueblo tiene toda la razón de pensar que hay algo muy sospechoso, que hay personas o empresas o instituciones que está involucradas”, expresó.En ese sentido, el experto en temas electorales recomendó limar asperezas lo más pronto posible para no generar más incertidumbre para las elecciones generales.CensoAl respecto, Aguilar recordó que ya falta muy poco para las elecciones, menos de cuatro meses y medio y hay asuntos que no son del todo claros.“Esto no se ha resuelto, falta que saber si el RNP como el CNE (Conejo Nacional Electoral) tienen alguna alternativa en el caso de que se termine el plazo”, expresó.“El censo debe estar totalmente terminado en el mes de septiembre, ya estamos muy cerca, por lo que yo creo que deben tener otra alternativa”, exhortó.Más de un millón de hondureños quedaron fuera del censo electoral para las elecciones internas de marzo y aún no hay indicios que aseguren que no ocurrirá lo mismo para las generales.Dato-El 15 de agosto todos los hondureños en edad deben contar con su nuevo DNI