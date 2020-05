Autoridades sanitarias llaman a aprovechar el tiempo de confinamiento para eliminar los criaderos de zancudos

Aprovechar el tiempo de confinamiento para realizar una limpieza general en los hogares y eliminar los criaderos de zancudos y desinfectar los todo lo posible recomiendan autoridades de la Secretaría de Salud ante la emergencia de COVID-19 y el dengue.

Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, indico, que en este momento de estar en casa, es oportuno mantener nuestra vivienda libre de criaderos, de esa manera no habrán Zancudos que puedan amenazar nuestra vida con el dengue.

Los casos refieren que los criaderos continúan por lo que hizo un llamado a la población a eliminar los criaderos de zancudo. . no debemos dejar acumular agua en depósitos inservibles, en esta temporada de lluvia debemos estar prestos a destruir todo posible criadero que acumule agua, como latas, botellas, chapas, llantas entre otros” explicó Pavón.

“Además, hemos reiterado en varias ocasiones que no se auto mediquen y al presentar el primer síntoma acudir al establecimiento de salud más cercado para evitar más defunciones por dengue” dijo la galena.

Por su parte, Harry Book, Jefe de la Región Sanitaria Metropolitana del DC, dijo que . Es tiempo de eliminar los criaderos del zancudo no debemos dejar que se acumule agua.

Book, indicó que los casos de dengue no grave y grave continúan reportándose en el municipio del Distrito Central, por lo que es necesario estar en alerta y si presenta algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano porque puede ser dengue.

El regional señaló que “es importante ejecutar las medidas de prevención como el lavado de pilas, barriles una vez por semana, revisar maseteros, los bebederos de mascotas colocarlas boca abajo, revisar canales de agua lluvia y eliminar los criaderos en general, el zancudo es un enemigo que está en casa, por lo que no debemos descuidarnos”.

Diógenes Chávez, subdirector de la Región Metropolitana de la Salud de Cortés, dijo, que prevenir el dengue es trabajo de todos, los criaderos de zancudos en su mayoría están dentro de las casas y alrededores para prevenir esta enfermedad cada quien debe hacer su parte.

Cortés es uno de los departamentos más afectados por el dengue, y el año pasado esta enfermedad cobro alrededor de 180 vidas enlutando a igual número de familias hondureñas.