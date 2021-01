El embajador de Honduras en los Estados Unidos y coordinador adjunto del Gabinete de Seguridad y Defensa, Luis Suazo, declaró hoy que la baja significativa del narcotráfico en Honduras no tiene paralelo a nivel mundial.

Suazo dijo que los avances en el tema son reconocidos y validados internacionalmente, y en ese sentido se refirió a un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC, por su siglas en inglés), que revela que el valor de la cocaína que circuló en 2013 por Centroamérica hacia el norte era de 4.8 billones de dólares anuales.Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que en ese mismo año el 87% de la droga hacia el norte pasaba por Honduras, mientras que en el reporte publicado en 2020 las cifras bajaron a 4%, lo que representa una reducción sin paralelo de 83%, agregó.Es así que los narcotraficantes que operaban en todas las costas atlánticas centroamericanas dejaron de percibir 24 billones de dólares en los seis años de administración del presidente Hernández, declaró.El embajador y coordinador adjunto del Gabinete de Defensa y Seguridad aseguró que los avances obtenidos en la lucha contra el narcotráfico no tienen comparativo a nivel mundial y son producto de la lucha frontal que el Gobierno hondureño, encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández, emprendió en contra de estos grupos criminales, logrando reducir en casi 60% la tasa de homicidios.*Acusaciones sin fundamento*Referente a los señalamientos de criminales confesos sobre el mandatario hondureño, Suazo aseguró que todas estas declaraciones se contraponen a los resultados que la Administración Hernández ha tenido en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha general contra la criminalidad, logrando bajar los homicidios en casi 60%.“Ese es un logro que ningún otro país lo ha tenido llegamos a 37 homicidios por cada 100 mil habitantes. Eso es lo que el presidente Ricardo Maduro heredó a la siguiente Administración y cinco años después llegamos a ser el país más violento del mundo. Nos ha costado 68 mil vidas y una inversión muy grande para recuperar la paz y la seguridad del país”, manifestó.Además, bajo la Administración Hernández Alvarado se comenzó la extradición de hondureños y a la fecha 23 narcotraficantes ya fueron extraditados a los Estados Unidos para enfrentar la justicia por tráfico de drogas, indicó.Sabiendo que su destino era ser extraditados, como represalia por sus pérdidas y buscando reducir sus condenas, criminales y asesinos confesos prefirieron entrar en negociaciones con la Administración de Control de Drogas (DEA) y tratan de involucrar al mandatario hondureño en sus actos criminales sin embargo, son declaraciones sin fundamento y carecen de pruebas.“El hecho claro y contundente es que por Honduras el narcotráfico bajó significativamente, no hay paralelo en el mundo de esa disminución aquí tenemos palabras contra hechos. Los resultados desvirtúan esas palabras y los hechos en contra de los narcotraficantes hacen languidecer los alegatos de los criminales enjuiciados”, manifestó el embajador y coordinador adjunto del Gabinete de Defensa y Seguridad.Reafirmó que las declaraciones que señalan al mandatario vienen de extraditados que perdieron todo por los procesos que inició el presidente Hernández y que actualmente los tienen enfrentando la justicia en Estados Unidos.

Ninguno de esos narcotraficantes estaría en los Estados Unidos si no hubiese sido por las acciones emprendidas por el presidente Hernández, entre ellas la extradición, que por cierto se aprobó luego de una crispación política muy fuerte, por los riesgos que implicaba la referida reforma y que nadie antes había querido realizar., manifestó.*Lucha sin cuartel*Suazo declaró que la estrategia de seguridad liderada por el gobernante hondureño contempló una nueva y completa institucionalidad, con la creación de la Policía Militar del Orden Público y una serie de entidades o instituciones que fueron preparadas y recibieron el apoyo que necesitaban para hacer bien su trabajo.El financiamiento de esta institucionalidad se realizó de un impuesto llamado la Tasa de Seguridad, que fue aprobado enfrentando la oposición de varios sectores, entre ellos la empresa privada, recordó.

Indicó que desde el inicio de su Administración el presidente Hernández tenía los objetivos claros en materia de seguridad mediante un plan llamado Operación Morazán, liderado por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), a fin de articular todas las fuerzas de seguridad del Estado, que anteriormente trabajaban de manera independiente o individual.

Para fortalecer la guerra contra el narcotráfico, el Gobierno del presidente Hernández efectuó fuertes inversiones en equipo naval además, fortaleció a la Fuerza Aérea Hondureña e implementó escudos aéreos, marítimos y terrestres para impedir la llegada de la droga a Honduras.

Suazo aseguró que ante los señalamientos en contra de la institucionalidad hondureña se va a presentar una documentación estableciendo una protesta y se mostrarán los resultados de Honduras en contra del narcotráfico que son avalados por agencias de los Estados Unidos.No somos nosotros los que lo estamos diciendo hay publicaciones por parte del Comando Sur de Estados Unidos que ratifican los publicado por el Departamento de Estado, y que dejan ver el éxito que Honduras ha tenido en la guerra contra el narcotráfico, una guerra liderada por el presidente Hernández., manifestó Suazo.*De interés*

• Desde la presidencia del Congreso Nacional y de la República el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado ha impulsado la aprobación de un conjunto de leyes dirigidas a dotar al Estado hondureño del estamento legal necesario para enfrentar con éxito el narcotráfico, el crimen organizado internacional y el lavado de activos, motores de la inseguridad y criminalidad en el país entre ellas destacan la Ley de Extradición y la Ley de Cielos Abiertos.