Bajo estrictas medidas de bioseguridad Secretaría de Educación apertura oficinas de atención al público

Adoptando las medidas de bioseguridad y con el propósito de brindar una mejor atención a la población que realizan trámites en la Secretaría de Educación, a partir de esta semana se han habilitado ventanillas únicas de atención al público.

Esta disposición surge en el marco de la reapertura inteligente en la fase I, y bajo el cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos-SINAGER.El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, expresó que en el marco de la Estrategia del Retorno Seguro al Trabajo, se han abierto ventanillas únicas en las instalaciones del Centro Regional de Desarrollo Profesional, Centro, Sur, Oriente, para trámites administrativos que se realizaban en diferentes edificios y lugares de Tegucigalpa y Comayagüela.

El Centro Regional funciona en las antiguas instalaciones de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio), ubicada en la colonia Kennedy.

La recepción de documentos se hará para las siguientes dependencias Despacho Ministerial Sub secretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros Secretaría General Sub Dirección de Talento Humano Administrativo y Docente, y la Dirección General Administrativa y Financiera.

Medidas a cumplir

Bueso, indicó que como autoridades responsables con la salud de nuestra población, les recordamos que estaremos cumpliendo con las medidas de Bioseguridad establecidas por el SINAGER, toma de temperatura, desinfección de calzado, distanciamiento y uso de gel de manos.

De igual manera, es indispensable y obligatorio el uso de mascarilla mientras se permanece al interior de la entidad.

El funcionario, informó que se estará atendiendo de lunes a viernes, en un horario de 9:00 AM a 5:00 PM, de conformidad al último digito de su documento de identidad autorizado para su circulación.“Quiero expresar nuestro compromiso con la educación de Honduras y seguir facilitando los procesos aun en esta nueva normalidad”, finalizó.