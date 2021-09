Banhprovi abre sus puertas en Gracias para impulsar reactivación económica en zona occidental

Gracias (Lempira), 28 de septiembre. El presidente Juan Orlando Hernández inauguró este martes en la ciudad de Gracias la octava agencia del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) de banca de primer piso, en beneficio de la población y para impulsar la reactivación económica de occidente del país.El sueño de un banco público inclusivo llegó hoy a Gracias (Lempira), y está llegando acá no porque yo sea el presidente sino por el potencial del occidente de Honduras., afirmó el gobernante tras resaltar que esta es la región que más café produce en Honduras.La nueva agencia dará servicios de forma directa atendiendo a los clientes mediante el banco de primer piso.El gobernante explicó que también Banhprovi presta a través de cooperativas y cajas rurales y a través de bancos., como banco de segundo piso.Motor financieroEn el transcurso de los años, Banhprovi ha sido el motor financiero que ha permitido a Honduras reactivarse económicamente, en especial durante la pandemia de covid-19, enfermedad causada por el coronavirus.La transformación de esta entidad financiera inició hace muchos años en el Congreso Nacional. El presidente Hernández refirió que con varios amigos comenzamos a trabajar en la reforma a Banhprovi, el tema de los fondos de garantía, la forma de que fuera un banco incluyente..Actualmente la institución tiene a disposición las tasas de interés más bajas del mercado, como el 5% anual para el sector agro, el sector vivienda y, según lo anunciado ayer lunes por el mandatario, también al sector de restaurantes, en apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme).La presidenta ejecutiva de Banhprovi, Mayra Falck, explicó que a septiembre del presente año se ha sobrepasado el monto colocado en 2020 de 7.000 millones de lempiras: Ya llevamos sobrepasado el 5 por ciento, 7.588 millones de lempiras., apuntó.El impulso del banco a los emprendedores hondureños fue resaltado por Jorge Luis Melgar, un pequeño productor de café de la zona de San Sebastián, quien recurrió a Banhprovi para mejorar sus cosechas..Gracias a Banhprovi hemos hecho muchas cosas en nuestros lugares, en San Sebastián, accediendo a fondos Banhprovi a través de banca privada como Banco de Occidente en La Esperanza. Gracias, señor presidente, por este respaldo al agro., dijo el productor a nombre de los beneficiarios del banco estatal.Melgar fue uno de los tres hondureños en recibir de manos del mandatario certificados de fondos de garantía extendidos en la nueva agencia bancaria, la cual acerca los beneficios ofrecidos por el Gobierno a sectores esenciales de la economía como el agro y las micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme).Gracias en crecimientoLa presidenta de Banhprovi expresó que confía en que esta nueva agencia de primer piso permitirá que la institución crezca mientras atiende a la población de Gracias y sus alrededores.El alcalde de Gracias, Javier Enamorado, dijo por su parte que crear un banco no solo es porque un municipio lo quiera, es porque lo merece y Gracias se lo merece..Enamorado indicó que con el respaldo del Gobierno la ciudad ha tenido un avance importante..Me siento muy contento porque Gracias se ha convertido en una de las ciudades que porcentualmente más crece en Honduras. Es el tercer destino turístico más visitado., afirmó.**De interés:-Los hondureños tienen acceso al crédito a tasas de interés históricas, no solo a través de los intermediarios de Banhprovi, sino también a través de sus propias agencias en San Pedro Sula (Cortés), La Ceiba (Atlántida), Tegucigalpa (Francisco Morazán), Danlí (El Paraíso), Santa Rosa de Copán (Copán), Juticalpa (Olancho), Choluteca (Choluteca) y desde hoy en Gracias (Lempira).- Con el programa Agrocrédito 5.0, el Gobierno del presidente Hernández impulsa el agro dando el interés más bajo, al 5.0 %, con el cual se beneficia a todos los agricultores, quienes pueden optar a créditos por medio del Banhprovi y otras instituciones, como bancos y cooperativas.- La Administración Hernández cuenta además con un programa agresivo de financiamiento a través del Banhprovi para financiar proyectos de vivienda social al 5% de interés anual.