Banhprovi estrena agencia en La Ceiba entregando financiamiento a emprendedores

La Ceiba (Atlántida). El presidente Juan Orlando Hernández inauguró este miércoles en la ciudad de La Ceiba la séptima agencia del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) de banca de primer piso, que de inmediato empezó a beneficiar a los emprendedores con financiamiento para sus negocios.

La nueva agencia entregó sus primeros financiamientos a emprendedores de Atlántida y lugares aledaños, además de hacer elegibles a dos nuevas casas comerciales que se convierten en intermediarios financieros de Banhprovi de banca de segundo piso.

Los primeros beneficiados por la nueva agencia bancaria de primer piso recibieron sus financiamientos de manos del presidente Hernández.

Tres microempresarios recibieron financiamientos de Banhprovi y otros 11 de Crédito Solidario, a través de este banco.

Estoy sumamente agradecido y alegre por esta inauguración de esta oficina. Esto es una realidad y sinceramente tengo que agradecer, porque en el momento que me acerqué a la oficina me atendieron de la mejor manera”, dijo Salvador Medina, quien se dedica al rubro de balconería y recibió de parte del mandatario un cheque simbólico de financiamiento de Banhprovi.

“Gracias, presidente Hernández, y sé de las proyecciones que tiene a nivel nacional y que vienen a beneficiar a las mipymes que son un eje de desarrollo., aseveró Medina.

Esta es una gran oportunidad para las personas que tenemos buenas intenciones y es generar empleos para ayudar a otras personas para que salgan del subdesarrollo por lo tanto, pido a Dios que le siga dando sabiduría, presidente Hernández, y como dice usted: estos no son palabras, estos son hechos'., remarcó el emprendedor.

Daniel Jaar, del rubro de repuestos para vehículos, apuntó que nos sentimos muy contentos de tener a Banhprovi como banco de primer piso. Nuestra empresa se dedica al servicio de automotrices y hemos generado empleos..

Resaltamos que en estos momentos difíciles como el covid-19 es momento de reconocer al Gobierno del presidente Hernández por apoyarnos en el sector de las mipymes., afirmó Jaar.

La presidenta ejecutiva de Banhprovi, Mayra Falck, afirmó que “este es un trabajo conjunto que busca, fundamentalmente, brindar servicios más cerca de la población que lo necesita”.

“Estamos generando economía para el desarrollo”, expresó Falck, al tiempo que agregó que este año le vamos a inyectar a la economía un impulso importante para seguir contribuyendo a la reactivación económica durante la pandemia..

Banhprovi ha desembolsado, a septiembre pasado, 5.471,3 millones de lempiras en lo que va del 2020. Solo para el sector mipyme erogó 935,2 millones de lempiras.

“Este es un sueño hecho realidad. Cada agencia que inauguramos nos permite estar cerca del pueblo hondureño esto nos llena de orgullo, porque no hemos parado. La agencia de La Ceiba es muy especial, porque nos va a enseñar a llegar tierra adentro en las zonas rurales del país., aseguró Falck.

No solamente vamos atender a La Ceiba, atenderemos en todos sus alrededores. Hemos decidido en esta agencia hacer un enlace de segundo piso., remarcó la titular de Banhprovi.

“Lo importante es que la gente hondureña tenga los fondos y eso nos tiene muy orgullosos. Las historias de éxito son los mejores testimonios para saber dónde están los recursos. No somos un banco sentado, somos un banco activo y agradezco, presidente Hernández y a su Gabinete, por todo su apoyo., dijo Falck.

La nueva agencia de Banhprovi en La Ceiba se encuentra en la Plaza Premier El Sauce y atenderá de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde y el sábado de 9:00 de la mañana hasta las 12:00 meridiano.

Brindará financiamientos para los sectores agropecuario, vivienda, microcrédito y pequeña y mediana empresa, además de la ventanilla Credimujer y un enlace de banca de segundo piso.

“Este Gobierno deja castillos de desarrollo como lo es Banhprovi, que se ha convertido en una fuente de desarrollo para la gente hondureña. Por lo tanto, ahora tenemos que desarrollar la habilidad de la gente para que puedan producir y crecer en sus negocios., señaló el director del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios, (Semprende), Luís Colindres.

El presidente Hernández afirmó que en los últimos años el sistema financiero le ha cerrado las puertas a los pequeños emprendedores, que generan el 70% empleos en el país, y lamentó que apenas tenían acceso al 3% de los créditos que otorgaba la banca privada.

Consideró que en el marco de la emergencia nacional que ha generado la covid-19 en el país es tiempo de atender a todos aquellos buenos hondureños que generan los empleos y que son el motor de la economía.

“Este es un nuevo Banhprovi, este Banhprovi no está para bancos grandes, este banco trabaja para la producción, la vivienda, micro, pequeña y mediana empresas y cadenas alimenticias, eso es Banhprovi., recalcó Hernández.

Quiero decirles, banqueros, que a ustedes les ha ido bien durante 15 años, porque han tenido un pueblo trabajador, pero el problema es que el 70% producen empleos, la micro, pequeña y mediana empresa, y ellos tienen apenas el 3 %. ¿Eso es justo? El problema es que automáticamente se va convirtiendo una sociedad demasiada excluyente., señaló el jefe de Estado.

“Por eso otra vez pregunto: ¿Y los banqueros estarán listos? ¿Las cooperativas privadas? Yo les digo que tenemos que salvar la economía del país sé que están reunidos varios banqueros y les digo que no es nada personal, pero me toca hablar en nombre del pueblo hondureño y me sentiría muy mal no hablar, porque sería cómplice de esta injusticia”, insistió el gobernante.

Hernández recordó que hoy el mundo entero enfrenta una crisis sin precedentes, ya que no hubo un país que estuviera preparado para esta pandemia, pero “le digo a Honduras desde La Ceiba que la actitud de cómo miramos los problemas de la vida es clave..