Brinda atención a 82 niños migrantes y 11 núcleos familiares retornados de México

El Jefe del Programa de Migración y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) Francisco Urbina informó, que el día de hoy arribaron al aeropuesro Internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, un vuelo que trasportaba 82 menores de edad no acompañado y 11 núcleos familiares de México.Urbina manifestó, que una vez que son recibidos en el aeropuerto posteriormente pasan a ser atendidos en el Centro de Atención Para la Niñez y Familia Migrante Belén, el cual está ubicado en el Barrio Medina de esta ciudad, donde se atiende a todos los niños migrantes retornados.“una vez brindadas las diferentes atenciones multidisciplinarias las personas son referidas a un proyecto de integración y acompañamiento para que aquellos casos de mayor vulnerabilidad con el plan de poder involucrar a otras instituciones en la respuesta social, psicología y económica dependiendo de cada caso.” Explicó el funcionario.A pesar de los esfuerzos que realiza el Estado para reducir el índice de niñez migrante se puede destacar que se registra un aumento considerable que comparado al año anterior se cerró con 4,797 y para lo que va del año 2021 se han contabilizado 3,957 cifras que podría superar los 10,000 migrantes retornados para finales de este año.CaravanasDesde la Dinaf se ha estado monitoreando constantemente el anunció de una caravana de compatriotas que saldría el día de hoy 20 de julio, pero hemos visto que no ha tenido la convocatoria esperada por las personas que se dedican a organizar este tipo de actividades y esto se debe al fracaso que tuvieron las pasadas movilizaciones.Las últimas caravanas de migrantes que han salido del país con el objetivo de ingresar de forma irregular a Estados Unidos han fracasado., esto debido que en Guatemala donde fueron agredidos de manera violenta y regresados a Honduras.Asimismo, el funcionario agregó, “continuamos pendientes y esperaríamos que ya no participen más personas en estas movilizaciones que no es efectiva y ponen en riesgo principalmente a los niños que son utilizados como escudo humano para ingresar a los Estado Unidos.LlamadoLa Dinaf una vez más hace un llamado a los padre, madres, familiares y cuidadores que no presten a sus niños a personas extrañas ya que al hacerlo ponen en riesgo la vida de sus hijos e hijas y el rol principal de los padres es la protección integral de la salud y la vida misma del menor de edad.“La ruta migratoria presenta para muchos migrantes, desafíos casi imposibles de vencer, no son pocos los menores que son secuestrados para ser víctimas de la trata de personas o mueren en el intento de cruzar las fronteras de los países que los separa de Estados Unidos”, señaló.