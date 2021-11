Cámara inmobiliaria reconoce impulso del presidente Hernández al sector vivienda

La Cámara Hondureña de Desarrolladores Inmobiliarios y Vivienda (Cahdiv) reconoció el impulso del presidente Juan Orlando Hernández a programas de vivienda e infraestructura a nivel nacional, así como a mecanismos financieros para facilitar a los hondureños el acceso a créditos con bajos intereses. Gracias al fuerte impulso brindado por el gobernante al sector vivienda, más de 30.000 familias han sido beneficiadas con acceso a casa propia, además de la reforma directa del sector inmobiliario y vivienda del país. La entrega del reconocimiento al mandatario se realizó en el Centro de Eventos Casa San Carlos en Tegucigalpa *Estándares altos* El presidente de la Cahdiv, David Williams, destacó que gracias al apoyo de la Administración Hernández hoy se entregan hogares con estándares mucho más altos que en gobiernos anteriores, brindando muchos beneficios a las personas. “Las viviendas que hace 15 años se entregaban como viviendas sociales no son las mismas de ahora. Los estándares han subido bastante, tanto en espacio como en la calidad de la vida”, destacó. “Ya no se entregan casas con calles de tierra, sino casas con calles pavimentadas, con parques para la recreación, para que no sean viviendas sino medios de vida y poder subir el patrimonio familiar”, subrayó. Williams puntualizó que “mantener la macroeconomía sana ha permitido tener tasas de interés muy bajas y se nota todo esto, producto de la macroeconomía sana”. El presidente de la Cahdiv expresó al mandatario el reconocimiento del gremio por todo el apoyo brindado al sector vivienda. “Los desarrolladores queremos agradecerle y estamos eternamente agradecidos históricamente nunca han habido programas de vivienda como los han habido durante su mandato”, enfatizó. *Esfuerzo conjunto* En su intervención, el presidente Hernández afirmó que “este reconocimiento es a la confianza que ustedes (los desarrolladores) tuvieron en sentarse conmigo y darme ideas, y así fuimos construyendo todo esto”. “Nosotros teníamos claro que el país necesitaba viviendas, acceso a las mismas y no existían estaba atomizado el sector y era un problema muy complejo”, agregó. El jefe del Poder Ejecutivo puntualizó que la labor realizada con el sector vivienda es “un ejemplo de que, cuando uno tiene la voluntad de escuchar y tiene esa voluntad de ser edificante y constructor, aquí están los resultados”. “La gente en Honduras había perdido la esperanza de tener su casa. Se acostumbró a alquilar y el susto es que cuando se jubilen necesitan mucho más dinero para otras cosas y no podrá pagar la renta. Por eso solicité al equipo que ideara un plan para pagar la misma cuota por su casa que lo que pagaban de renta”, expuso. Es importante mencionar que a nivel nacional más de 33.000 hogares han sido construidos y entregados a familias que añoraban su propia casa. Además, se han entregado más de 26.000 millones de lempiras en financiamiento para que todas las personas que necesiten hacerse de su hogar puedan hacerlo de la forma más rápida y sencilla. *Institucionalidad y jerarquía* El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras (Convivienda), Sergio Amaya, destacó que gracias a la visión del presidente Hernández “hemos creado una institucionalidad y una jerarquía importante al sector vivienda”. “Por eso quiero reconocer el esfuerzo del presidente Hernández en sus decisiones tomadas, porque sin eso no hubiéramos llegado a donde estamos”, reconoció. Amaya apuntó que “es importante el haber creado confianza con el sector financiero, algo nunca antes visto y que se ve reflejado ahora”. Además, el titular de Convivienda resaltó la importancia que tendrá este sector para el siguiente Gobierno, a quien aconsejó continuar con esta hoja de ruta trazada por la Administración Hernández. “El esfuerzo que ha hecho este Gobierno tiene que continuar en la nueva Administración y será un reto muy fuerte el continuar con estos programas y tener una visión dedicada a los asentamientos humanos”, enfatizó. “Presidente, me siento honrado de haber trabajado con usted y reconozco que sin su apoyo y el de su equipo cercano no hubiéramos logrado lo que tenemos aquí”, finalizó.