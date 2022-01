Cancillería condecora a cinco servidores públicos durante la conmemoración del Día de la Diplomacia Hondureña

“Hoy celebramos el entendimiento, los acuerdos que permiten armonía en el mundo, celebramos los vínculos de hermandad, que superan cualquier interés particular que tenemos como naciones, para buscar el bienestar de todos”, enfatizó el canciller Rosales.

Tegucigalpa, 11 de enero de 2022. En reconocimiento a su destacada trayectoria profesional en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el canciller Lisandro Rosales, condecoró hoy a cinco servidores públicos del Cuerpo Diplomático del país durante la conmemoración del Día de la Diplomacia Hondureña, que se celebra anualmente el 11 de enero.

Los condecorados fueron Aníbal Enrique Quiñónez Abarca, Vania Maribel García Morales, Mario Ernesto Salinas Zepeda, Nelson Rafael Valencia García e Iris Orbelinda Ponce Sierra.

El embajador Aníbal Enrique Quiñónez Abarca recibió la Condecoración de la Orden Civil José Cecilio del Valle en el Grado de “Gran Cruz Placa de Oro”.

El canciller Rosales también entregó a la embajadora Vania Maribel García Morales la Condecoración de la Orden Civil José Cecilio del Valle en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata.

Condecoró a Mario Ernesto Salinas Zepeda con la Condecoración de la Orden de Morazán en el Grado de Gran Oficial.

El embajador Nelson Rafael Valencia García recibió la Condecoración de la Orden Civil José Cecilio del Valle en el grado de Comendador.

Asimismo, se extendió la Condecoración de la Orden Dionisio de Herrera al Mérito Civil en el grado de Comendador a Iris Orbelinda Ponce Sierra, quien estuvo de forma virtual por encontrarse en el exterior del país y en los actos fue representada por su tía María del Carmen Ponce.

“En el Día de la Diplomacia Hondureña me complace reconocer la labor de cinco ejemplares ciudadanos y ciudadanas, que con su trabajo en el servicio exterior han puesto el nombre y los intereses de Honduras como prioridad y nos han representado con excelencia”, destacó el canciller Rosales.

“Todos, poseen una amplia y fructífera trayectoria profesional construida con tenacidad y compromiso durante su desempeño en los ámbitos privados o públicos, nacionales o internacionales y, el caso de su destacada labor en el servicio diplomático, han logrado también invaluables aportes que han permitido consolidar las relaciones de Honduras con el mundo”, puntualizó.

Servir, la mejor recompensa

Durante su participación el Canciller Rosales amplió sobre el significado de la labor que se realiza en la Secretaría en favor de Honduras y de la importancia del Día de la Diplomacia Hondureña.

Rosales afirmó que la realidad que se vive en la actualidad demanda un mayor esfuerzo y la permanente realización de un trabajo eficiente. “Siempre sostengo que como servidores públicos la mayor recompensa es el resultado del deber cumplido en favor de los ciudadanos hondureños”, precisó.

Sobre la celebración de la fecha, manifestó que “hoy celebramos el entendimiento, los acuerdos que permiten armonía en el mundo, celebramos los vínculos de hermandad, que superan cualquier interés particular que tenemos como naciones, para buscar el bienestar de todos”.

En representación de los condecorados, el embajador Aníbal Enrique Quiñónez Abarca manifestó que “difícilmente podemos expresar con palabras la gratitud que nos embarca, no obstante, si quedan en los hechos la constancia de nuestro legado diplomático fruto del trabajo coordinado con los equipos que hemos liderado y también de lo que hemos aprendido”.

“Es motivo de orgullo recibir estas distinciones que llevan el nombre de nuestros ilustres antepasados, Francisco Morazán, José Cecilio del Valle y Dionisio de Herrera”, subrayó.

Además, en el evento se realizó una mención honorifica, con entrega de diplomas, a los funcionarios Giampaolo Rizzo Alvarado, Telma María Salomón, Ena Gabriela Vega Ferrera, Nelly Ondina Barníca, Consuelo María Maas Maldonado y Mauricio Alfredo Pérez Zepeda.

En los actos también participaron los vicecancilleres Karen Najarro, Nelly Jerez y José Isaías Barahona, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el gobierno hondureño y funcionarios del servicio exterior e interno de la Cancillería.

El Día de la Diplomacia Hondureña se conmemora en esta fecha porque la creación de la dependencia estatal que hoy es conocida como la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional data del 11 de enero de 1839.