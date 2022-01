Cancillería rinde homenaje al embajador emérito Carlos López Contreras

En reconocimiento a los valiosos aportes al país durante su destacada y amplia trayectoria profesional y como diplomático, la Cancillería rindió hoy un homenaje al embajador emérito Carlos López Contreras.

La actividad, que incluyó la develación de un busto y de una placa conmemorativa para el salón de usos múltiples que llevará el nombre del embajador López Contreras, fue liderada por el canciller Lisandro Rosales Banegas.

El Canciller, quien calificó a Carlos López Contreras como un mentor, guía y un gran hondureño, destacó la trayectoria del reconocido diplomático, quien también es un prestigioso abogado, notario, escritor y conferencista, nacional e internacional.

“Mantengo la firme convicción que la mejor recompensa de nuestro trabajo como servidores públicos es la satisfacción de los ciudadanos y el beneficio que se genera para nuestro país”, subrayó el Canciller.

“Es imperativo cumplir con el trabajo que se nos asigna con eficiencia, con dedicación, amabilidad, compromiso, con responsabilidad y en muchas ocasiones como don Carlos López Contreras nos lo ha demostrado, con tenacidad con los objetivos logrados en beneficio de la patria”, agregó.

“Hoy tengo el privilegio y enorme satisfacción de distinguir a un ciudadano que desde su servicio público ha hecho un trabajo de excelencia, que me ha inspirado por su dedicación, especialmente en la defensa de los intereses de Honduras”, enfatizó.

“Este salón, de usos múltiples, llevará a partir de hoy el nombre de Carlos López Contreras, embajador de carrera, ex canciller y sobre todo incansable luchador por la soberanía”, añadió.

En la ceremonia también participó el embajador y excanciller Roberto Flores Bermúdez, la embajadora María del Carmen Nasser de Ramos y los respectivos presidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sikaffi, y de la Fundación Museo del Hombre, Jorge Carranza, quienes destacaron los logros alcanzados por el embajador López Contreras durante su vida profesional.

“Como diplomático de carrera, es una bendición y una suerte haber nacido en Honduras, en este país maravilloso, el Estado demuestra su bondad al hacer un reconocimiento a un funcionario de muchas décadas, pero que solo ha cumplido sus obligaciones como las ha comprendido y dentro de sus capacidades”, agradeció el embajador Carlos López Contreras.

“Las misiones complejas y delicadas que el Estado me ha confiado y que yo he procurado cumplir a lo largo de más de 40 años solo pueden considerarse que tienen algún mérito porque así lo aprecian las autoridades del Estado pero deben considerarse también que son el resultado de una convergencia de voluntades y actividades de autoridades profesionales y técnicos de la Secretaria”, amplió.

También se entregó una placa de reconocimiento al canciller Lisandro Rosales por su labor en la Cancillería y en la administración pública en general, en donde se desempeñó unos 12 años logrando, entre otros proyectos, la creación del Sistema Nacional de Emergencias 911 y la transformación de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en el período de 2010 a 2014, durante la administración del presidente Porfirio Lobo.En los actos estuvieron presentes los vicecancilleres Karen Najarro, Nelly Jerez y José Isaías Barahona, excancilleres de Honduras, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el gobierno hondureño, funcionarios del servicio interno de la Cancillería y, con el apoyo de una plataforma digital, servidores públicos que representan al país en el exterior.

Amplia trayectoria profesional

El embajador Carlos López Contreras es uno de los más destacados diplomáticos del país. Su experiencia diplomática ha incluido, en el servicio exterior, la representación del país como embajador en Nicaragua, Vaticano y en el Reino Unido. También fungió como coordinador de la delegación ante la Corte Internacional de Justicia (1986-1990) en el juicio limítrofe con El Salvador.

Asimismo, se ha desempeñado como agente de Honduras ante la Corte Internacional de Justicia, miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje del organismo y jefe de Delegación en los Procesos de Contadora y Esquipulas II.

En el servicio interno, representó a Honduras como canciller en dos oportunidades: en el periodo de 1986 hasta 1990 y luego de julio de 2009 a enero 2010.

El 18 enero de 2019, el presidente Juan Orlando Hernández, lo declaró, junto a otros dos destacados diplomáticos, embajador emérito y lo calificó como una de figuras emblemáticas de la Cancillería hondureña.

López Contreras fue integrante de la representación de país, que luego de intensas gestiones, logró la reciente firma del reciente Tratado Integracionista del Bicentenario, suscrito el miércoles 27 de octubre de 2021 entre los presidentes Juan Orlando Hernández, de Honduras, y Daniel Ortega, de Nicaragua, con los objetivos de delimitar las fronteras entre ambos países en el Mar Caribe y el Océano Pacífico y para trazar una ruta de paz y prosperidad.

El diplomático es miembro de prestigiosas asociaciones profesionales y de organizaciones sociales, culturales y políticas. También posee más de una veintena de condecoraciones otorgadas por gobiernos, instituciones y organismos, nacionales e internacionales, que avalan su entrega, compromiso y profesionalismo.