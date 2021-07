Capitalinos reciben segunda dosis de vacuna anticovid Moderna

Continuando con las jornadas de vacunación progresivas en el Distrito Central, este jueves acudieron a completar su ciclo de vacunación anticovid los capitalinos que recibieron su primera dosis de vacuna Moderna entre el 1 y el 7 de este mes.

De esta forma se estará brindando la segunda dosis de vacuna de la casa farmacéutica Moderna en los nueve puntos estratégicos de inoculación peatonales, así como también en los tres puntos de inmunización vía autoservicio que funcionan en la capital, hasta el 4 de agosto.

Las personas elegibles a recibir esta segunda dosis deberán presentarse con su identidad y su carnet de vacunación, esto para que el personal de salud pueda verificar que todos los datos del paciente estén correctos.

Entre los puntos de vacunación peatonal se encuentran las instalaciones del Instituto Técnico Luis Bográn, Instituto Jesús Aguilar Paz, Instituto Central Vicente Cáceres y Universidad Católica de Honduras.

Además, el Complejo Deportivo Simón Azcona ubicado en la Villa Olímpica, la Escuela Estados Unidos, Universidad Pedagógica, Escuela Marcos Carías y las instalaciones del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Mientras tanto, los tres puntos estratégicos de vacunación autoservicio son el área de estacionamiento del Polideportivo de la UNAH, el Campo de Parada Marte y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).



Lo que los médicos digan

Antonia Rivera, capitalina de la tercera edad que recibió su segunda dosis en el Polideportivo de la UNAH, instó a la población a seguir las indicaciones de los médicos y no prestar atención a teorías de desinformación que puedan ver o escuchar.

“Yo conozco a varia gente que me dice: ‘Yo no me voy a poner la vacuna porque fulana me dijo que le pegó esto’”, relató doña Antonina.

“Yo les digo: ‘Es que no tienen que escuchar lo de la calle, sino lo que el médico les diga”, puntualizó.

Rivera explicó que ella padeció covid-19 una semana después de recibir su primera dosis de vacuna y que, si no se hubiera vacunado por hacerle caso a esos rumores de desinformación, sería algo de lo que ahora se arrepentiría.

“A mí me dio (covid-19) y no les puedo decir que no sentí malestar, pero no gravedad. Pero ¿qué tal si me hubiera dado miedo la primera dosis?, ¿Qué tal si yo estuviera hoy bajo tierra?”, reconoció.

Ricardo Lagos, otro de los inmunizados durante esta jornada de vacunación en el Polideportivo de la UNAH, dijo sentirse bien, ya que ahora con la vacuna se podrá contrarrestar el avance del virus.

“Me siento bien porque hemos venido a contrarrestar este virus”, afirmó.

“Les invito a todos a que hagan lo que hemos estado haciendo todos para que este virus desaparezca si no, iremos de mal en peor”, enfatizó.

Por su parte, César Mejia, uno de los jóvenes inoculados, reconoció que es importante que la población joven sea responsable y complete su ciclo de vacunación, ya que de esta forma “nos podremos proteger todos”.

“No tengan miedo tienen que buscar vacunarse y tienen que venir porque en realidad todos tenemos que estar vacunados”, indicó.

Mejia finalizó puntualizando que “independientemente de que ya hayan recibido la primera o segunda dosis, no se está exento de que la enfermedad les pueda afectar”.

Según información de la Secretaría de Salud, hasta el 21 de julio se había inoculado a 1.705.994 hondureños, esto en un esfuerzo en conjunto con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).