Capitalinos siguen vacunándose y llaman a demás hondureños a protegerse contra covid-19

Continuando con el objetivo de salvaguardar la salud y la vida de la población, este lunes las brigadas de vacunación contra la covid-19 continuaron inoculando a los pobladores elegibles para recibir sus primeras, segundas o terceras dosis en la capital.

De forma ágil, ordenada y eficiente, los pobladores acudieron en busca de primeras, segundas y dosis de refuerzos para proteger sus vidas y las de su familia contra el coronavirus.La coordinadora del centro de vacunación ubicado en el Campo de Parada Marte, Andrea Sánchez, destacó que la afluencia de personas para recibir su vacuna ha sido grande y se está atendiendo de la mejor forma a todos los que se acerquen a inocularse.“La afluencia el día de hoy ha sido bastante de las personas que vienen aquí al Campo Marte a colocarse sus vacunas”, afirmó.La galena recordó que “la vacuna es totalmente gratis tenemos de las casas farmacéuticas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca”.“Invitó a toda la población que aún no esté inmunizada al Campo de Parada Marte el lugar es vehicular y en la comodidad de su auto se le vacunará”, agregó.*“Estamos protegidos”*Daniel Barahona, uno de los inoculados en el Campo Marte, afirmó que con esta vacuna anticovid estará más protegido y podrá estar más tranquilo con su familia.“Ya estamos listos para la segunda (dosis) y estamos más protegidos contra el covid estaremos más protegidos y esto es también por nuestros hijos”, manifestó.Ramón Ortega, quien también fue inoculado, comentó que “yo le tenía miedo a la vacuna, pero ya me puse la primera y entonces me siento más protegido”.

“Yo invitó a todas las personas a que vengan a ponerse la vacuna porque es importante para todas las enfermedades uno se pone una vacuna y con el covid es lo mismo”, indicó.Asimismo, don Felipe Renderos y su esposa, doña Rita López, acudieron a colocarse su segunda dosis y completar su ciclo de vacunación anticovid y también invitaron a los demás hondureños a inocularse.La vacuna “es la única esperanza que tenemos de poder liberarnos de este virus de alto riesgo que hay”, explicó Renderos.“Es importante que todos nos vacunemos, porque ni con el temor ni la desconfianza nos vamos a liberar del peligro de esta crisis”, subrayó.*Puntos habilitados*Los puntos de vacunación habilitados para la colocación de primeras, segundas dosis y de refuerzo son el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), habilitado en la modalidad vehicular y peatonal.También, el Campo de Parada Marte en modalidad vehicular, el Instituto Central Vicente Cáceres (peatonal), Escuela Monseñor Fiallos (peatonal), Instituto Luis Bográn (peatonal) y la Escuela Estados Unidos (peatonal).Cabe mencionar que, además de estos centros, las personas de 12 años en adelante podrán recibir sus dosis en los 64 establecimientos de salud ubicados en el departamento de Francisco Morazán, siendo estos en modalidad peatonal.