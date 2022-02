Cardenal Óscar Andrés Rodríguez: “En Honduras hay mucho odio, hay que sacarlo, a Honduras hay que construirla, no en odio ni confrontación, sino con amor”

En la misa de acción de gracias de la Fuerzas Armadas en conmemoración a los 275 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez dijo “todos somos hijos de Dios y se debe perdonar a los que ofenden porque en Honduras hay mucho odio y violencia y eso no conduce a nada.

“En nuestra Honduras hay mucho odio y hay que sanarlo porque con eso no podemos llegar a ninguna parte, porque solo el amor sana cualquier herida eso es lo que se quiere para Honduras, porque no se puede vivir en la confrontación ni en el odio, sino la comprensión.

Añadió “nuestra señora presidenta no tiene una varita mágica como han dicho algunos, viene con el corazón deseoso de ayudar a Honduras”.

Continuo, ella quiere superación, pero hay problemas que vienen de mucho tiempo atrás y no se van a poder solucionar inmediatamente, por consiguiente, también esto debe hacer reflexionar a todos los hondureños y cada uno debe colaborar con lo que le toca para que se pueda ir hacia adelante.

Podemos erradicar esa violencia completamente insana, una violencia que es enfermedad y muchas veces es desnutrición espiritual no han tenido los que tristemente estan en los caminos del crimen organizado no han tenido conocimiento de Dios y de su palabra y por eso no es simplemente a través de la medidas coercitivas que lo vamos a eliminar, necesitamos recuperar a las familias para que sean educadoras de niños y jóvenes en el camino del bien.

Por eso hoy unidos como único pueblo hondureño a los pies de María, pedimos por ustedes por usted señora presidenta y todos sus colaboradores y por todos sus colaboradores, para que teniendo fe podamos verdaderamente ofrecer un homenaje de fe, de paz y de amor a María Santísima en este 275 aniversario del hallazgo de esta imagen Milagrosa.

Que la palabra de Dios le ilumine y que así llevemos adelante un proyecto bello que es un proyecto de amor, concluyo.