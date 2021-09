Casa de la Cultura de Siguatepeque es un ejemplo para Honduras

Con el objetivo de crear espacios para la realización de actividades culturales y artísticas, el presidente Juan Orlando Hernández inauguró hoy la Casa de la Cultura de Siguatepeque, obra que calificó como ejemplar para el país porque es producto del trabajo unido de autoridades centrales y municipales, empresa privada y sociedad civil.

Esta obra vendrá a contribuir a que los jóvenes tengan espacios específicos en donde poder demostrar sus habilidades culturales y convivir sanamente, tratando de disminuir con este tipo de proyectos los índices de criminalidad y delincuencia.

Este proyecto es de suma importancia para los 95.121 habitantes del municipio de Siguatepeque, ya que contarán con historia, arte y cultura en un solo inmueble.

Según informe de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) la inversión de este proyecto es de 13.196.476,85 lempiras. El 40% del personal de construcción fue de mujeres.

La construcción del proyecto consistió en instalaciones eléctricas, sanitarias, gradas de acceso, gradas con pasamanos, rampa de concreto, cunetas, sistema de agua potable, cisterna, entre otras obras más.

Además, se desarrolló la construcción de un escenario anfiteatro, una caseta de taquilla, librería, cafetería, talleres de informática y capacitación.

Asimismo, se edificaron áreas para dibujo, taller de danza, camerinos, bodegas, módulos sanitarios, cuarto eléctrico y quioscos.

El proyecto fue ejecutado por el Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (Convivir), adscrito a Sedecoas, mediante el financiamiento del Banco Alemán de Desarrollo (KFW).

*Un ejemplo para Honduras*

El presidente Hernández resaltó el trabajo en conjunto que hicieron Gobierno, empresa privada, Municipalidad y sociedad civil, entre otros para que este esfuerzo se vea reflejado en Siguatepeque.

Estoy contento, porque no es fácil construir estos proyectos con la participación de todos y eso le da un gran valor y este es un ejercicio ciudadano de alto impacto y eso me alegra porque estamos construyendo ciudadanía., aseveró Hernández.

Que ustedes se unan a esta causa es impactante y manda un mensaje de mucha madurez como sociedad y me siento orgulloso de ustedes., enfatizó.

Los felicito y esto tenemos que documentarlo en un video y promoverlo en todas las ciudades de Honduras para que los demás aprendan a hacer las cosas en conjunto. Esto tiene un gran valor., apuntó el jefe de Estado.

Esto es hacer patria, es aprender a vivir con las diferencias que cada uno de nosotros tenemos. Como dice en la Biblia: todos somos iguales ante Dios., remarcó Hernández, quien recibió un importante reconocimiento de Convivir por su aporte a este proyecto cultural.

*Vacunatón*

Por otra parte, el gobernante exhortó a los hondureños para que sigan vacunándose para reducir las cifras de covid-19.

Añadió que el Vacunatón que se desarrollará este fin de semana es clave. y agradezco el apoyo de ginecólogos y pediatras por aconsejar a las mujeres embarazadas a que se vacunen..

Mujer embarazada que esté vacunada le garantiza que su bebé estará con los anticuerpos vacunación significa proteger la salud y la vida, pero también significa reactivar la economía nacional., apostilló Hernández.

*Más de 30 años de espera*

El programa Convivir ofrece una amplitud de procesos de formación y capacitación en el ámbito social y laboral, donde jóvenes se forman como facilitadores en arte social para la convivencia (muralismos y mascarones humorísticos) y otros como promotores de deportes comunitarios.

Sin duda alguna hoy para Siguatepeque marca un día importante para nuestra bella ciudad. Este es un proyecto digno y que ha sido anhelado por más de 30 años y hoy nos sentimos agradecidos con Dios y con las autoridades que hicieron posible este proyecto., dijo la presidenta del comité ejecutor de la obra, Olivia Pereira.

El alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales, agradeció al titular del Ejecutivo por haber desarrollado la 70 visita a nuestro municipio y hoy inauguramos este valorado proyecto Casa Cultural..

Fueron meses de trabajo y contamos con el respaldo directo del presidente Hernández, Sedecoas, Convivir y KFW. Por lo tanto, me complace presentarles este proyecto que tiene como convicción fortalecer los valores culturales y artísticos de nuestros vecinos., explicó Morales.

Muchos municipios quisieran tener esta obra y hoy podemos decir que es nuestro pulmón., añadió el edil.

Morales apuntó que la Casa de la Cultura es importante para la participación de la ciudadanía e invitó a cuidar esta obra que es de mucha relevancia para Siguatepeque.

*Datos de interés*

¿𝐐𝐮é 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚?

Salas de enseñanza y práctica de actividades artísticas como música, baile, pintura.

Teatro para acoger unas 200 personas, con escenario, camerinos, cafetería

El área aproximada es de 4.000 metros cuadrados de construcción.