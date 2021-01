Certificación ISO 9001:2015 promueve transparencia, modernización y confianza ciudadana

La certificación ISO 9001:2015 obtenida hoy por Casa Presidencial de Honduras, de parte de la empresa LSQA, incrementa la confianza, permite un mejor desarrollo de los procesos administrativos, el desarrollo de aplicaciones innovadoras y la transparencia.

Carolina Ramírez, gerente comercial para Centroamérica de LSQA, empresa dedicada a la certificación de sistemas, productos y procesos con actividad a nivel mundial, indicó que un sistema de gestión en las instituciones de gobierno tiene un impacto directo en la confianza, la modernización y su fortalecimiento a través de los sistemas de gestión de la calidad.

Honduras a través de los años ha venido desarrollando sistemas de gestión en diferentes instituciones gracias a toda la gestión del presidente Juan Orlando Hernández y de las decisiones estratégicas que se han tomado al respecto, agregó.

“La mejora continua de la implementación de un sistema de gestión en las instituciones de gobierno tiene un impacto directo en la confianza ciudadana y la modernización”, manifestó.

Por su parte, Erin Hernández, gerente de país QUARA Centroamérica, consultora que acompañó el proceso para implementar un sistema de gestión calidad en la Casa de Gobierno de Honduras, declaró que esta certificación permite un mejor desarrollo de los procesos administrativos y la introducción de mejoras continuas de la misma manera, genera un fortalecimiento de liderazgo, promueve el desarrollo de aplicaciones innovadoras y la transparencia.

*Gestión de calidad*

Erin Hernández indicó que implementar este proceso permite que la Presidencia hondureña cuente con un sistema de gestión de calidad, basado en procesos eficaces y tecnológicos, optimizando el uso de todos los recursos financieros en la gestión operativa, generando credibilidad y transparencia ante la población.

“El año 2020 se nos presentó este reto importante para implementar un sistema de gestión de calidad en Casa Presidencial hoy Casa Presidencial de Honduras es reconocida como un modelo de gestión pública, convirtiéndose en la primer Casa de Gobierno en obtener el Certificado Internacional de Calidad ISO 9001:2015 a nivel de Centroamérica, y la segunda en Latinoamérica”, manifestó Erin Hernández.

Antes de esta certificación, Honduras no tenía procesos definidos, no había documentación de procesos, no había indicadores de gestión meramente descritos sin embargo, ahora se cuenta con procesos definidos, documentos controlados, procesos de medición, uso adecuado de los recursos en la administración y eliminación de la burocracia estatal basándose en la competencia, aseveró el consultor.

Destacó que a pesar del confinamiento por la pandemia de covid-19 el equipo de Casa Presidencial no dejó de trabajar para lograr la certificación incluso, agregó que varios sistemas ya estaban montados y eso permitió avanzar en cargar documentación.

“Tenemos que destacar que todo esto ha sido un trabajo conjunto como empresa consultora. Eso nos genera alegría porque estamos poniendo nuestro granito de arena para el desarrollo de Honduras”, manifestó el representante de la empresa consultora.

La Presidencia de Honduras se convirtió hoy en la primera Casa de Gobierno de Centroamérica y la segunda en Latinoamérica en recibir el Certificado Internacional de Calidad ISO 9001:2015.

El certificado fue recibido por el presidente Juan Orlando Hernández en una ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio José Cecilio del Valle, sede de la Casa de Gobierno hondureña.