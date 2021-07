CN aprobará hoy préstamo del BCIE de $9.4 millones al RNP

El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que los diputados aprobarán hoy el préstamo de 9.4 millones de dólares (L226 millones) que le otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Registro Nacional de las Personas (RNP).El RNP pidió al Congreso la aprobación de esos recursos para finalizar el Proyecto Identíficate con el que se imprimen y se distribuyen entre 4.8 millones y 5 millones del Documento Nacional de Identificación (DNI).Recientemente, el dirigente nacionalista, Fernando Anduray, advirtió que unos 700 mil hondureños, que no han sido enrolados, corren el riesgo de no votar en las próximas elecciones generales del 28 de noviembre. El diputado nacionalista aseguró que “hemos sido convocados a una sesión legislativa virtual a partir de las 5:00 de la tarde de este día para aprobar esa iniciativa presentada por el RNP”.“De igual manera, a las 10:00 de la mañana se reunirá la comisión especial, ya que hemos estado dialogando con los jefes de bancada del Partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal”, agregó.“En tal sentido, hoy estaríamos aprobando el préstamo del RNP que llegó de parte del Poder Ejecutivo”, dijo al tiempo de manifestar que “se le han hecho algunas observaciones al decreto”.Observaciones“Esas observaciones se las hemos hecho saber a las autoridades del Registro y una es el tema de actualización de domicilios que debe estar funcionando actualmente con el Proyecto Identíficate y con el Registro Civil Municipal y no como lo están haciendo”, sostuvo.“Asimismo, les hemos pedido en múltiples ocasiones que se solvente el problema del millón de hondureños que enfrentaron dificultades con su domicilio electoral o en la actualización de domicilio”, manifestó.

“Hay mucha gente que se le movió de un centro de votación a otro y tenemos que arreglar eso ya, porque de lo contrario tendría que acudir ese millón de hondureños a los diferentes registros civiles municipales a realizar la actualización de domicilio”, finalizó.

Dato

700 mil hondureños no han sido enrolados