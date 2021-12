CN aprobó el Presupuesto General para el año 2022 y contempla la contratación de docentes para la educación pública

El Congreso Nacional aprobó con la dispensa de dos debates el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2022 que consta de 308 mil 233 millones 603 mil 073 Lempiras exactos.

Uno de los beneficios que estipula el presupuesto para 2022 es la contratación de docentes:

Presupuesto para docentes:

Los docentes con la asignación de funciones de los centros educativos de todos los niveles bajo la modalidad ad honorem, se podrá realizar siempre que el prestador de servicio declare en dicho nombramiento, que el mismo es ad honorem y que no genera, ni generará responsabilidad económica al Estado, la contravención a esta norma hará responsable del pago de estos servicios a los funcionarios o empleados que autoricen tales acciones.

Para el personal que no cumpla con los requisitos para optar a una plaza de docente y que por esta razón estén contratados como docente interino, el periodo del contrato deberá ser efectivo a partir del mes de febrero concluyendo en noviembre de cada año.

Para los docentes de educación media a distancia (SEMED) el contrato será de enero a junio y de julio a diciembre de cada año siempre y cuando ostenten el título en educación a nivel de licenciatura.

En el caso de docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), deberá cancelar los salarios correspondientes a los docentes contratados por dicho programa mediante depósito a sus respectivas cuentas bancarias.



Por parte de la Secretaría en el Despacho de Finanzas, Luis Matta, explicó de qué manera estará distribuido el presupuesto del año 2022: “El presupuesto incluye la administración central y la descentralizada, con este monto se hará frente a los compromisos y a las necesidades de la población priorizando a los sectores claves para el bienestar de la ciudadanía hondureña en las cuales está la propuesta de impulsar programas claves para el desarrollo de Honduras y mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19 y los huracanes Eta e Iota”.

El secretario Matta, agregó: “Vienen recursos destinados para salud, educación e inversión pública orientada a contribuir en la reactivación económica, generación de empleo, desarrollo humano a fin de mejorar la calidad de vida de toda la población hondureña”.

Para Matta, este presupuesto está enmarcado en el cumplimiento de las metas fiscales establecidos en la ley de responsabilidad fiscal.

Matta concluye diciendo que: “Este presupuesto fue socializado durante tres semanas con sectores de sociedad civil, ex presidentes del Banco Central de Honduras, ex ministros de finanzas, financistas y economistas”.

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 está basado en los principios presupuestarios de rendición de cuentas, transparencia, estabilidad y fortalecimiento de la estructura laboral del país. Dichos principios son consistentes con las mejores prácticas internacionales. Asimismo, este dictamen contempla por economía parlamentaria como se ha realizado todos los años la ratificación de las disposiciones presupuestarias que son repetitivas en años anteriores, aun y cuando cambien de redacción, presenten o adicionen pequeños cambios, sin modificación del espíritu de estas.

En conclusión, el presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales no rompe el techo presupuestario recomendado por la Secretaría de Finanzas, así como las observaciones, comentarios y recomendaciones de los diferentes escenarios de socialización, asegurando la sostenibilidad de las finanzas públicas y reconociendo que es impostergable atender ciertos aspectos que supeditan las finanzas públicas a la política de desarrollo. Esos aspectos incluyen el fortalecimiento del sistema tributario la racionalización del gasto y, la mejora de la gestión de las finanzas públicas.