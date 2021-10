CN aprobó reformas al nuevo Código Penal, entre ellas el incremento de penas

La extorsión se considera consumada con independencia de si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación.

• El CN escuchó opiniones de la CSJ, COHEP, CNBS, Secretaría de Seguridad, entre otros.

En Congreso Nacional aprobó este jueves 7 de octubre reformas a artículos del nuevo Código Penal, Código Procesal Penal y de la Ley Especial de Lavados de Activos.

En cuanto a las reformas al Código Penal, el Congreso Nacional mantuvo abiertas las puertas del dialogo y revisión del mismo aun después de su publicación en La Gaceta. Entre los temas a reformar están la trata de personas, Desplazamiento Forzado, Agravantes Específicas Del Tráfico De Drogas, Explotación Ilegal De Recursos Naturales, Extorción, Usurpación, Usura, y Lavado de Activos.

En el caso de la Trata de Personas, se aumentó la pena que actualmente está de 5 a 10 años y que ahora será de 10 a 15 años a quien comenta este delito. Esta pena aumenta en 1/3 cuando se emplee violencia, intimidación, pagos o sea menor de 18 años, entre otros.

En el Desplazamiento forzado, la pena de 6 a 9 años aumenta en 1/3 cuando: hay una asociación para delinquir o para beneficio de esta el autor tenga la condición de autoridad, funcionario o empleado público se cometa en perjuicio de personas discapacitadas, en menores de edad o personas de la tercera edad se sometiera a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes se cause la destrucción u ocupación del bien inmueble”.

Para el delito de extorción se agregó que se incrementa 1/3 de la pena si a causa de este se produce el cierre de una empresa o negocio de cualquier naturaleza Cuando el culpable sea reincidente, y si es funcionario público se inhabilita de 20 a 25 años más las penas ya establecidas.

Las penas por usurpación pasan a ser de entre 4 a 6 años y se amplía el ámbito de este delito.

En las reformas al código Procesal Penal están orientadas a proteger la propiedad privada misma que es esencial para el funcionamiento del sistema de libre mercado, siendo un medio de progreso de las naciones, incentivando la inversión tanto extranjera y nacional, brindando reglas claras para la protección jurídica de las inversiones.

Sobre la ley Especial de Lavado de Activos es conveniente hacer una revisión, implementación y homologación de procedimientos administrativos, para lograr una efectiva lucha integral contra la comisión de los diferentes tipos penales que derivan en la legitimación de las ganancias económicas que genera la criminalidad organizada, sin lesionar derechos constitucionales de los investigados.

Los artículos reformados son:

• Los artículos 219, 248, 312, 325, 328, 373, 374, 378, 379, 386, 439, del Decreto 130-2017, de 18 de enero del 2018, que contiene el Nuevo Código Penal de Honduras

• Adicionar el Artículo 378-A al Decreto 130-2017, de 18 de enero del 2018, que contiene el Nuevo Código Penal de Honduras.

• Derogar los artículos 296, 353 y 613 del Decreto 130-2017, de 18 de enero del 2018, que contiene el Nuevo Código Penal de Honduras.

• Reformar el Código Procesal Penal contenido en Decreto No. 99-9-E, de fecha 19 de diciembre 1999 y sus reformas, mediante la modificación del Artículo 54 y la adición de los Artículos 26-B y 224-A

• Reformar los artículos 2, 26, 29, 30, y 47 del Decreto No. 144-2014 que contiene la “Ley Especial contra el Lavado de Activos”,

• Interpretar el tercer párrafo de Código Procesal Penal contenido en Decreto No. 99-9-E