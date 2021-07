Comicios no están en peligro, el CNE tiene disponibles más de 800 millones de lempiras

El magistrado suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), German Lobo, aseguró que para mí las elecciones generales del 28 de noviembre no están en peligro.El CNE advirtió en un comunicado, que por la falta de aprobación de los recursos solicitados (L856 millones) al Congreso Nacional se ponen en riesgo los comicios venideros.El boletín es firmado únicamente por la liberal, Ana Paola Hall, presidenta del CNE y Rixi Moncada, representante de Libertad y Refundación (Libre) en ese organismo.

El magistrado Kelvin Aguirre, se abstuvo de suscribir el comunicado por considerarlo “algo confrontativo”.En ese sentido, Lobo reiteró que “para mí, no están en riesgo los comicios, porque tenemos un mandato constitucional de que las elecciones se tienen que celebrar el 28 de noviembre, de lo contrario estaríamos incurriendo en responsabilidad”.“Si bien es cierto, la ley nos manda a hacer uso de algunos dispositivos electrónicos para el día de las elecciones, no dependemos del presupuesto solicitado al Congreso Nacional”, sostuvo.“Contamos con un faltante que nos aprobó el Congreso el año pasado para el proceso electoral primario que suma alrededor de los 800 millones de lempiras con los cuales el CNE puede adquirir algunos suministros y tecnologías que considere convenientes”, agregó. Ajustes“No obstante, también es válido que necesitamos algún tipo de reajuste para llevar a cabo todos los proyectos. Si es urgente, es cierto, para saber con qué presupuesto vamos a contar para hacer los ajustes a los proyectos ya planificados”, manifestó.“Las apreciaciones de las magistradas en torno a la presunta obstrucción del proceso, son muy particulares de ellas, pero yo me limito a decir que debemos tener cuidado en no estar instrumentalizando la institución con fines mediáticos por algún sector”, advirtió.“Nosotros, como órgano administrativo del proceso electoral, tenemos que generar confianza al electorado para que todos aquellos partidos que están legalmente inscritos tengan certidumbre que el CNE está cuidando sus intereses y de la sociedad hondureña”, subrayó el funcionario.“Nosotros somos los llamados a generar confianza dentro del electorado. Pero si empezamos a decir que el proceso está en riesgo hay que imaginarse qué puede pensar y creer el ciudadano de a pie. Tenemos que garantizar que el 28 de noviembre habrá elecciones”, sentenció.Dato

CNE propone comprar 20 mil tablets a $500 cada una, pero valen $ 85 según ha ofrecido el candidato presidencial Salvador Nasralla.