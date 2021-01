Comienza clausura de botaderos de desechos en zonas de La Lima que ya están limpias

Como parte de la Operación No Están Solos, luego de lograrse una limpieza al 100% en diferentes puntos de la ciudad de La Lima, este domingo se inició la clausura de los nueve botaderos provisionales que fueron habilitados por la emergencia para acumular escombros y lodo en barrios y colonias donde las inundaciones de las tormentas Eta y Iota dejaron hasta tres metros de suciedad.

Los sitios que han servido como botaderos ahora serán limpiados de los escombros acumulados para que recuperen su estado anterior, la mayoría como terrenos baldíos y algunos como áreas verdes.

Al ruido de la maquinaria pesada que remueve alrededor de 15.000 metros cúbicos de desperdicios, los pobladores de la colonia La Paz, la primera donde empezó la clausura, aplaudieron el cierre del centro de acopio provisional ubicado en este sector, ya que el mal olor y las moscas no volverán más y ahora el lugar será de nuevo el área verde que siempre tuvieron.

Mientras pedaleaba en su bicicleta, doña Ingrid Carolina Tróchez, habitante de la colonia, se detuvo un momento a contemplar cómo este ejército de maquinaria pesada removía esta acumulación de desperdicios y afirmó que es una muy buena noticia saber que ya se está cerrando el botadero, porque no aguantaban las moscas y tener esa basura frente a la colonia.

“Nos llena de satisfacción, como vecinos de La Paz, ver que ya se está agilizando con las máquinas el movimiento de toda esta basura y deseamos también que estas máquinas muevan toda esa basura en los otros sectores donde también tienen botaderos”, expresó Tróchez.

“Agradecemos el apoyo que hemos recibido por parte de las autoridades y a los vecinos de este sector, que nos hemos unido para trabajar junto a la maquinaria, para ya tener totalmente limpio nuestra colonia”, enfatizó.

Agradecemos al gobierno por esta buena acción

Corina Meléndez, también vecina de la colonia La Paz, donde se inició con este plan de remoción de centros de acopio provisionales, expresó que es bueno que ya se estén llevando toda la basura de enfrente de su casa, porque eso solo enfermedades y moscas puede atraer.

“Agradecemos al Gobierno por esta buena acción, porque nosotros hemos vivido meses duros. A mí me llegó el agua a las rodillas, pero aquí estamos bien, gracias a Dios, y debemos seguir adelante”, añadió Meléndez.

*Dejaremos como eran antes*

Daniela Chávez, ingeniera encargada de la Operación No Están Solos en La Lima, explicó que estos lugares provisionales fueron habilitados por la emergencia porque se debía sacar de manera inmediata todos los residuos, pero, conforme se avanza y finaliza la limpieza de barrios y colonias, estos sitios se darán por clausurados y removidos a los botaderos municipales.

“Estos diferentes centros de acopio o botaderos provisionales ubicados en diferentes puntos de La Lima, Cortés, a partir de hoy han comenzado a ser vaciados por las máquinas y los dejaremos como lo que eran, áreas verdes de su respectiva comunidad”, dijo Chávez.

La encargada de la operación manifestó que la siguiente semana estos centros de acopio estarán completamente vacíos, “claro, si las condiciones del clima se mantienen”.

“Luego de este botadero de La Paz, continuaremos con Oro Verde, San Juan, La Planeta, Céleo Gonzáles, Zona Americana y Villa Esther, por lo que pedimos a los pobladores un poco de paciencia, ya que la magnitud de la obra es grande, pero continuamos avanzando”, concluyó Chávez.

*Importante*

Las autoridades han reiterado a los vecinos que esta etapa de cierre de botaderos provisionales solo se está realizando en sectores donde las operaciones de limpieza ya han culminado.