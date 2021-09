Con desfile cívico militar celebran sampedranos los 200 años de Independencia

Autoridades civiles y militares celebraron este miércoles en las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula los 200 años de Independencia de Honduras y Centroamérica.Los actos conmemorativos iniciaron con el izado de la bandera nacional y seguidamente la entonación del Himno Nacional de Honduras en honor al Bicentenario de Independencia Patria.La gobernadora de Cortés, Wiladina Chiang, dijo que “nos sentimos muy orgullosos de estar participando y estar en esta celebración. A pesar de la pandemia y muchas limitaciones no debemos pasar por alto todas esas personas que lucharon para que llegáramos a este día”.Chiang pidió a la población unirse a este fervor cívico y hacer de la patria una Honduras grande.Destacó que el papel de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país ha sido fundamental, sobre todo en la protección de la soberanía como lo han hecho a lo largo de los años. Por eso queremos agradecerles, porque sin ellos esto no sería posible. Resaltemos ese amor por la patria donde quiera que estemos..“Honduras somos todos”El director departamental de Educación en Cortés, Milton Ayala, mencionó que las instituciones educativas no participaron en el desfile con la finalidad de salvaguardar la salud de todos los estudiantes y población en general ante la pandemia.“Las instituciones militares y academias militares forman día a día al futuro oficial, haciendo patria, fortaleciendo lo que es el civismo, patriotismo, valores que hay que rescatarlos”, dijo Ayala.Apuntó que “todos somos Honduras y todos tenemos que irradiar ese patriotismo y ese civismo”.Posteriormente se llevó a cabo el desfile cívico militar en el que participaron instituciones como las Fuerzas Armadas, Policía Militar, Policía Nacional, Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Instituto Liceo Militar del Norte, entre otras.