Con el COVID-19 todos los días se nos presentan escenarios diferentes

La titular de Salud, Alba Consuelo Flores, manifestó que la pandemia del COVID-19 ha impresionado a todos porque no se sabía que acciones tomar frente al virus que ya cobra 262 vidas en tres meses.

Hasta la fecha se contabilizan 6,450 casos positivos a nivel nacional, siendo la región norte y centro las que reportan mayor incidencia.

Ningún país estaba preparado para esta emergencia sanitaria, el virus ha colapsado los sistemas sanitarios de los países más robustos del mundo.

“Esta es un pandemia que nos ha impresionado, que nos tiene preocupados a todos, no solo en Honduras, no solo al presidente de la República, su gabinete, sino que esta es una preocupación a nivel mundial”, dijo.

“Todos los días se nos presentas escenarios diferentes, desde un inicio desarrollamos un plan de contención y respuesta a esta emergencias, pero hemos tenido que ir buscando medidas diferentes todos los días, creíamos que semanalmente íbamos a ir actualizando el plan, pero nos damos cuenta que hay que revisar los escenarios cada día”, explicó.

Añadió que “debemos reconocer que hemos tenido una gran dificultad con el equipamiento”.

Mencionó que tenían las pruebas laboratoriales para la emergencia del dengue o de la influenza, “pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener una emergencia de esta magnitud, y que no íbamos a tener es espacio para adquirir los equipos de inmediato”.

“Desde un inicio, el Gobierno de la República puso a disposición el presupuesto necesario para que pudiéramos adaptar, para que pudiéramos implementar, abastecer y dar respuesta”, indicó.

“Sin embargo, nos ha tocado estar en una competencia a nivel internacional, hemos competido con el mundo para obtener el equipo y los medicamentos, también el equipamiento básico para las unidades de cuidados intensivos”, agregó.

*Conducta*

La funcionaria es de la opinión que cada persona debe cambiar su estilo de vida en el marco de esta pandemia, ya que no se puede seguir con el mismo comportamiento frente a esta amenaza.

“Nos toca adoptar un nuevo patrón de conducta, yo digo que ahora todos los hondureños tenemos que ser diferentes”, expresó.

“En lo particular, yo ya no llego a la casa como lo hacía antes, tengo que tomar medidas diferentes, desde antes de ingresar a la puerta tengo que tomar medidas diferentes, cuando salgo tengo que llevar mi mascarilla, tengo que cargar mi gel, al llegar a los lugares donde me desenvuelvo tengo que tomar medidas”, detalló.

Añadió que “se está recomendando el distanciamiento social, y ese es un patrón de conducta que tenemos que adoptar todos los hondureños”.

Mencionó que “solo el lavado de manos nos va a evitar una gran cantidad de enfermedades”.

*Dificultades*

Consuelo Flores expresó que las dificultades para obtener equipos de bioseguridad han sido enormes, eso porque todos los países del mundo estaban acaparándolos para atender a su población y su equipo médico.

Esto llevó a un mercado especulativo, donde el país tuvo que pagar cantidades exorbitantes para obtener los insumos y equipos médicos.

En ese sentido, mencionó que “hemos tenido la colaboración de algunos organismo internacionales, de algunos proveedores que han hecho algún esfuerzo para abastecernos”.

“No es que hemos tenido la gran cantidad, pero si para solventar la necesidad que han tendido en los hospitales hasta este momento”, afirmó.

Señaló que se lleva un control en cada centro asistencial para evitar el desperdicio de este equipó, también para evitar que estos equipos se vayan a lugares donde no son requeridos.

“Esto no ha sido fácil, establecer controles no es fácil, nadie estaba acostumbrado a que si le daban una mascarilla iba a firmar un documento que constatara que la estaba recibiendo, nadie estaba acostumbrado que estos insumos se le darían contaditos”, manifestó.

“Hemos logrado tener la cantidad necesaria para garantizar la seguridad de los trabajadores de salud”, sumó.

*Recurso humano*

Indicó que esta emergencia ha requerido de la contratación de más recurso humano en cada uno de los centros asistenciales.

Unos 5,000 empleados de salud serán contratados, además de los más de 3,000 que trabajaban por contrato y ya recibieron su acuerdo.

“Ha habido una contratación bastante importante de recurso humano para fortalecer las nuevas salas que estos hospitales que están aperturando”, acotó.

“Desde el mes de febrero iniciamos la contratación para poder habilitar las salas COVID a nivel nacional”, agregó.

“Hoy se presenta un incremento, hay una demanda mayor, y esto repercute y lo podemos ver en los establecimientos de salud”, manifestó.

*Tratamiento*

Flores destacó el trabajo de los médicos especialistas que han trabajado en la elaboración y aplicación del tratamiento MAIZ y Catracho, lo que han presentado muy buenos resultados en las personas con el virus que han sido intervenidas con los mismos.

Estos tratamientos ya empezaron a ser distribuidos a nivel nacional, y deben aplicarse en la primera fase de la enfermedad, es decir, cuando se tienen los primeros síntomas.

“Ellos empezaron a estudiar cual podría ser la respuesta que podíamos dar a los pacientes confirmados, a los pacientes sintomáticos, y fue un trabajo bastante arduo”, destacó.

“Se encontró una fórmula que puede ayudar en el tratamiento antes que los pacientes se compliquen”, indicó.

“Ya hicimos un abastecimientos de todos estos productos, desde la semana pasada hicimos un envío a todas las regiones sanitarias, a todos los establecimientos de la red hospitalaria para que ellos puedan tener acceso a todos estos medicamentos recomendados”, detalló.

Resaltó que “este tratamiento no se debe aplicar sin una prescripción médica, el tratamiento se indica previo a una evaluación del estado de salud de una persona y bajo vigilancia médica”.

“La prescripción es exclusivamente por el personal de salud porque hemos observado que dicen por ahí que estos tratamientos son profilácticos, y no es así, todos deben ir bajo la vigilancia médica”, concluyó.