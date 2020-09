“Con Mauricio Oliva serán reconocidos aquellos que gastan sus zapatos, que gastan la gasolina de su carrito no los olvidará”: Ricardo Álvarez

Mauricio Oliva, llegó a la Ciudad de la Bendición, Gracias, Lempira, y todo el nacionalismo del departamento se volcó a brindarle el apoyo al próximo presidente de Honduras.

Aquí, el líder nacionalista, Ricardo Álvarez le mandó un mensaje de esperanza a todos los cachurecos de Honduras, y les aseguró que Mauricio Oliva reconocerá el esfuerzo y el trabajo que realicen todos y cada uno de ellos.

“Cuando yo me uní al doctor, le pedí que fuéramos un movimiento y un gobierno incluyente, en el que aquellos que se gastan los zapatos, la gasolina de su carrito y el tiempo con su familia fueran reconocidos cuando seamos gobiernos”, dijo.

Con el doctor Mauricio Oliva –agregó- se asegurará que el mejor programa sea que el hondureño tenga billete en el bolsillo y comida en su mesa, ¡viva Mauricio Oliva!”.

Por su parte, el candidato a alcalde de Gracias, Edgardo Cruz, dijo sentirse listo para afrontar el reto de pelear por la alcaldía de la ciudad, tras 25 años de experiencia profesional y asegura que los cambios son buenos.

“Este movimiento nos ha abierto las puertas, lo hago por el municipio y por las tierras que amo. Soy una persona humilde, no vengo de familia rica, sé de dónde vengo y se para dónde voy. No le tengo miedo al trabajo, la vida me ha enseñado a trabajar y no soy un fracasado, soy un hombre valiente”, declaró.

El líder del movimiento Juntos Podemos fue recibido por líderes de Santa Rosa de Copán, Ocotepeque y Gracias, Lempira, reafirmando su poder de convocatoria en todos los rincones del país.VOCES:

*Olga Alvarado:* “Aquí en Juntos Podemos estamos los cachurecos que decimos presente, el movimiento incluyente de la mujer con voz y voto, incluyente de los jóvenes, incluyente de la vieja guardia.

¡Los cachurecos a la hora de unirnos somos el partido más disciplinados y vamos por la cuarta victoria consecutiva”

*Nery Méndez, Coordinador de Lempira:* “Sabemos que con el doctor Mauricio Oliva, haremos y se harán cosas que no se han hecho en nuestro departamento. ¡Viva el doctor Mauricio Oliva!”.

*Fredy Chavez, Juventud Nacionalista:*“Estanos convencidos que el cambio en nuestro departamento será notorio y estamos dispuestos los jóvenes a trabajar hombro con hombro para que ud cumpla su sueño de ser presidente”

*Juan Diego Zelaya:* “Estuvimos en Santa Rosa de Copán y fue extraordinario, fuimos a Ocotepeque y fue extraordinario y hoy, estamos aquí en las tierras del indómito cacique Lempira y ¡TAMBIÉN ESTÁ EXTRAORDINARIO EL APOYO A MAURICIO OLIVA!

El Único hombre con la capacidad de resolver los problemas del país, es Mauricio Oliva