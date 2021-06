Concurso Get Start Honduras llevará 20 emprendedores a vender sus productos en EEUU

El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), la Secretaría de Relaciones de Exteriores y el Consulado en Los Ángeles (California), mediante la iniciativa Honduras Se Levanta lideran el concurso Get Start Honduras, que llevará a emprendedores hondureños a Estados Unidos de forma gratuita para que puedan vender sus productos.

“Senprende, a pesar de ser una institución muy joven, llega en un momento oportuno para trabajar en la reactivación económica del país, que ha sido abatido por la pandemia y por las tormentas tropicales.

Es aquí donde entramos con la iniciativa Honduras Se Levanta para combatir esta crisis”, detalló la viceministra ejecutiva de Senprende, Abeli Lozano.

Agregó que dentro de esta iniciativa el acceso a mercados es importante y “es aquí donde aparece Get Start Honduras, un trabajo que estamos realizando con Cancillería y el Consulado de Honduras en Los Ángeles (California, Estados Unidos), con el objetivo de que nuestros emprendedores puedan vender sus productos en el extranjero”.

Asimismo, la funcionaria aseguró que debido a la gran demanda se decidió ampliar por un mes más el tiempo de las postulaciones para cerrar el proceso de inscripciones este miércoles, 9 de junio del 2021.

*Honduras Se Levanta*

El programa Honduras Se Levanta es una iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández y es uno de los grandes acuerdos aprobados por la Mesa de Trabajo MIPYME, que es integrada por el Gobierno, la Empresa Privada y el Sector Social de la Economía, que busca la reactivación económica del país, luego de la crisis provocada por la pandemia de la covid-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota.

La cónsul general de Honduras en Los Ángeles (California), María Fernanda Rivera, afirmó que “en el Consulado ya estamos listos para recibir a los ganadores de Get Start Honduras y estaremos desarrollando una serie de actividades en un punto donde convergen muchos hermanos centroamericanos y sabemos que esto será un éxito”.

La diplomática hondureña aprovechó la ocasión para hacer la invitación a los emprendedores y microempresarios que aún no se han postulado, para que lo puedan hacer, ya que todavía hay tiempo para ser uno de los ganadores.

Se estima que el 30% de los centroamericanos que viven en Estados Unidos residen en Los Ángeles, según datos de un estudio reciente.

Se estima que hay más de 120.000 hondureños en Los Ángeles y en el sur del Estado de California, más medio millón de salvadoreños y un millón de guatemaltecos.

A pocos días para que cierren las postulaciones de Get Start Honduras, la viceministra de Senprende, Abeli Lozano, y la cónsul general de Honduras en Los Ángeles, María Fernanda Rivera, participaron en un foro televisivo para abordar la temática e incentivar a los emprendedores y microempresarios para que se postulen.

Los 20 ganadores serán anunciados el 27 de junio y obtendrán el subsidio de los gastos aéreos, estadía y alimentación para participar en la feria internacional.

Feria Internacional de Emprendedores HondureñosSe desarrollará en Los Ángeles (California), donde se realizará una rueda de negocios, teniendo en cuenta a dueños de supermercados latinos en Los Ángeles, se podrán realizar relaciones comerciales, cerrar tratos, tendrán una feria de exposición y comercialización de productos.

Rubros participantes: Bebidas, lácteos y derivados, panadería, comestibles empaquetadas al vacío, taquería, café, cacao, junco, textil, lenca y apícola.

*Cifras* :

• Hasta la fecha se han registrado para participar 101 microempresas.

• Según género, el 54% de participantes son mujeres y el 47% hombres.

• La mayoría de inscritos pertenecen al Distrito Central, San Pedro Sula, Yoro, Santa Rosa de Copán, Comayagua, Choluteca, Catacamas, Marcala y Santa María del Real.