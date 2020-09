“Confíen en mí, históricamente nunca he dejado atrás a mis amigos”: Mauricio Oliva

El líder del movimiento “Juntos Podemos” y próximo presidente de Honduras, Mauricio Oliva, se reunió este martes con líderes del departamento de Santa Bárbara en Quimistán, para fortalecer su estructura y encaminar al movimiento a la victoria en las próximas elecciones primarias de marzo 2021.

Desde aquí, el líder del nacionalismo envió un mensaje que debe hacer eco en todos los rincones del país:

“La renovación del partido es trascendental pero no puede una renovación de dedo, debe de pasar por la democracia interna y la voluntad de cada nacionalista”

Oliva dejó en claro que el Partido Nacional no tiene fierro y no tiene dueño, es de todos y todas.

Uno de los puntos clave en la reunión es que Oliva aspira a fortalecer la democracia con procesos electorales donde se produzca una renovación democrática libremente expresada en las urnas.

“No podemos seguir con visiones impositivas del destino y el camino que debe llevar el país”, dijo Oliva.

Oliva concluyó su participación diciendo que “Confíen en mí, históricamente nunca he dejado atrás a mis amigos, no los voy a dejar solos”.

En la reunión estuvieron presentes líderes de Santa Bárbara como: “Chonita” Guevara, Mario Pérez, Rolando Dubón Bueso, el gobernador Wilman Pineda y alcaldes del departamento.