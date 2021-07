Congreso no dará un cheque en blanco al CNE

El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, advirtió que no se le dará un cheque en blanco al Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las próximas elecciones generales del 28 de noviembre.El CNE pidió al Legislativo aprobar un presupuesto adicional de 856 millones de lempiras para financiar el proceso electoral venidero, sin embargo, la justificacion que han dado las consejales no han convencido a los diputados.Con esos recursos, el CNE se propone contratar una empresa que ponga en marcha el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en los comicios y comprar unas 20 mil tablets, entre otros. Mientras tanto, el presidenciable del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, dijo que consigue las 20 mil tablets a 85 dólares cada una, pero el CNE las quiere comprar a 500 dólares, es decir, cinco veces más caras. Zambrano aclaró que “el Congreso sí tiene que pedir explicaciones antes de aprobar cualquier decreto, porque de lo contrario se está faltando el respeto a los mismos parlamentarios”.“Por eso se les convoca para que den explicaciones porque el Congreso no está para dar un cheque en blanco al CNE, tenemos que saber cómo funcionará el sistema y saber en qué se va a invertir el dinero”, subrayó. Voluntad“Como una muestra de buena voluntad hoy estaríamos aprobando el decreto que autoriza la contratación de ese sistema al CNE para que pueda establecer los términos de referencia, el proceso de contratación y ubicación del mismo”, dijo.“Incluso, el Congreso estaría de acuerdo en prorrogar del 27 de julio hasta el 15 de agosto, la fecha en que el Consejo pueda contratar la empresa que pondrá en marcha el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”, planteó. “En cuanto al presupuesto solicitado por el CNE tendrá que esperar un poco más porque se está analizando, de todas maneras, el Consejo tiene más de 800 millones de lempiras a disposición”, razonó.

En ese sentido, el diputado recordó que “la propuesta presupuestaria del CNE, tras ingresar al Congreso, pasó por un proceso de socialización entre las tres bancadas mayoritarias como mínimo”.

“A raíz de eso se le convocó al Consejo a dos reuniones presenciales y en la última cita que fue esta semana se les pidió una demostración de cómo iba funcionar el sistema”, señaló.“Nosotros esperábamos una exposición un poco más técnica y real pero lo que hicieron fue una exposición sencilla, no informativa y que nos dejó aún con mayores dudas, lo que es un elemento importante que hay que ratificar”, sugirió. “Aquí no podemos estar jugando con la democracia y matriculándonos con un sistema que no conocemos, sin tener otras opciones en caso que falle el primero”, afirmó.“De una cosa estoy convencido que las elecciones se van a celebrar el 28 de noviembre, pues el Congreso aprobará aquellas iniciativas que vengan a fortalecer el proceso electoral”, finalizó.