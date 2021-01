Crédito Solidario entrega más de 4,7 millones de lempiras a 246 emprendedores de 5 municipios

El presidente Juan Orlando Hernández entregó hoy 4,7 millones de lempiras en financiamientos del programa Crédito Solidario para 246 beneficiarios de cinco municipios en busca de mejorar las condiciones de vida de micros y pequeños empresarios afectados por la pandemia de covid-19 y las tormentas tropicales Iota y Eta.

El acto encabezado por el mandatario se desarrolló en el Museo Casa José Santos Guardiola de la ciudad de Comayagua, con participaciones vía plataforma Zoom desde Tegucigalpa, Ocotepeque, Danlí y Gracias, donde hoy también se realizaba la entrega de cheques.

De los 246 créditos, en Comayagua se entregó a 54 beneficiarios un monto de 1.119.573,95 lempiras en Danlí, a 50 beneficiarios una asignación de 1.331.000 lempiras en Ocotepeque, a 29 beneficiarios un monto de 578.000 lempiras en Gracias, a 99 beneficiarios una cantidad de 1.270.000 lempiras, y en Tegucigalpa a 14 beneficiarios un monto de 440.000 lempiras.

*Historias ejemplares*

Durante la entrega de créditos en Comayagua, cuatro mujeres luchadoras dieron ejemplo al exponer sus historias de éxito con las bondades del Programa Presidencial Crédito Solidario una de ellas es Eveldina Hernández, del rubro de las tortillas, quien ha logrado además ampliar sus ventas.

Este negocio nació por querer trabajar y porque tengo cuatro hijos, comencé con pocos clientes., contó Eveldina, quien añadió que después de unos meses avancé, invertí en una frutería y en venta de ropa ha sido de mucha ayuda este financiamiento para poder salir adelante..

La propietaria de una pulpería y venta de calzado, Ana Dilia Vásquez, relató que ha ido invirtiendo en la pulpería y hasta vendo zapatos que vamos a traer a Tegucigalpa..

Agregó que su primer préstamo fue de 5.000 lempiras luego le prestaron 10.000 y ahora llegó a los 20.000, porque anhela que su negocio pueda crecer aún más.

Del rubro de la pastelería, Lesly Patricia García recordó que quien tenía el negocio era su madre, pero no pudo seguir le dije que lo iba a retomar yo y aquí estoy”.

“Este financiamiento llegó a mí en este año de crisis el taller donde trabajaba cerró, y con este negocio de pastelería he podido seguir trabajando y estudiando., indicó.

La emprendedora de venta de golosinas Glenda Alfaro Rubio dijo que el financiamiento ha sido muy importante, y para poder salir bien con el crédito incluso hice un ahorro para hacer mis pagos puntuales durante la pandemia”.

“Ya voy por el tercer préstamo y es una gran ayuda la que recibimos gracias, señor presidente, por este apoyo que hemos recibido., expresó.

*Apoyo a los más necesitados*

El presidente Hernández dijo que la entrega de financiamientos en cinco municipios, a una tasa de interés de 1 %, es algo que jamás se había dado en el país y esto es para favorecer a los micros y pequeños negocios.

El titular del Ejecutivo invitó a los emprendedores a prepararse para trabajar, porque para eso se está ayudando a la micro y pequeña empresa, creando Crédito Solidario para apoyar a los más necesitados, a los emprendedores, y ayudarles con financiamiento, legalización de empresas y asistencia técnica.

Indicó que se apoya a los emprendedores con dinero en la bolsa y empleo, y al ofrecer los financiamientos se está trabajando en la generación de empleos y en ayudar a crecer la economía del país, que tanto ha sufrido por la pandemia y las tormentas tropicales Iota y Eta.

Hernández subrayó que solo en el Valle de Sula se está apoyando a más de 60.000 familias que lo perdieron todo y por eso se les está entregando camas, estufas, tanques de gas, filtros de agua y otra ayuda humanitaria, porque no se puede dejarlas solas.

*La oportunidad*

A criterio de Hernández, este es el momento para dar ánimos a los hondureños y decirles que esta es la oportunidad para levantarnos, para salir adelante”.

“Quiero que tengan la seguridad que sí se puede, porque Honduras ya ha salido en otros momentos de otras situaciones terribles., señaló.

El presidente Hernández afirmó que en Honduras se sale de los problemas con coraje y determinación. Se sale de las situaciones adversas con mucha dedicación y trabajo, y eso es algo que ya se ha hecho en el pasado”.

*Clima favorable para emprendedores*

El mandatario también recordó que Honduras en su momento fue el país más violento del mundo San Pedro Sula, la ciudad más violenta y estaba en el primer lugar Tegucigalpa, en el número tres a nivel mundial, pero hoy esas dos urbes no están ni entre las primeras 20 ciudades y eso era algo que se necesitaba: seguridad para que los emprendedores puedan salir adelante.

De esta pandemia y de estas dos tormentas tropicales sí podemos salir adelante, ya lo hemos hecho en el tema de seguridad, y era necesario para que los micros y pequeños empresarios pudieran tener un clima de negocio agradable para poder trabajar., dijo Hernández.

El gobernante hizo un llamado para que en Honduras se promueva lo nuestro y señaló que es una obligación ayudarse los unos a los otros y poner de moda lo que se produce en el país para hacer crecer la economía.

Hoy ando esta camisa de Siguatepeque esta faja que me regaló el general Tito Livio, de las Fuerzas Armadas, hecha en el país y estos burros de la séptima avenida de Comayagüela debemos apoyar lo nuestro porque solo eso nos va a permitir crecer en la parte económica., finalizó.

*Más de 280.000 empleos*

A través del Programa Presidencial Crédito Solidario se han otorgado 178.367 créditos generando así 280.998 nuevos empleos a nivel nacional con un monto otorgado de 1.737.294 lempiras.

Crédito Solidario cuenta con 59 agencias a nivel nacional abiertas en el lapso de cinco años consecutivos, teniendo como resultado la inclusión financiera y una gran cantidad de emprendedores generando nuevos empleos, con resultados tan positivos.

Con este esquema financiero se ha beneficiado a emprendedores de diferentes rubros del área rural y urbana, con una tasa de 1 % de interés mensual y un monto de hasta 300.000 lempiras. El 74 % de los beneficiarios del programa son mujeres y el 26 % hombres.

Más del 70 % de los empleos generados en Honduras son a través del sector microempresarial. Para atender a este segmento se creó hace cinco años el Programa Presidencial Crédito Solidario, como una alternativa para promover el desarrollo de ideas de negocio.

El Programa Presidencial Crédito Solidario es un semillero de empresarios que toma en cuenta a sectores vulnerables como jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, adultos mayores, migrantes retornados, personas en pobreza y extrema pobreza.