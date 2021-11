David se comprometió con patronatos a construir barrios más dignos, seguros y eficientes para sus pobladores

David Chávez les prometió a los presidentes de los patronatos de la capital, que se va a trabajar para convertir a los barrios y colonias en zonas con mejores condiciones de vida para sus pobladores.

Vamos a hacer de los barrios y colonias, lugares más dignos, más seguros, más eficientes y más enfocados en mejorar las condiciones de vida de sus pobladores dijo DC ante la alegría de los dirigentes de patronatos.

Me comprometo a servir, trabajar y resolver, no les voy a mentir, pero sí les puedo asegurar que vamos a resolver las principales necesidades, trabajando de la mano con los presidentes de patronatos., dijo.

Aseguró que se ha reunido con los dirigentes de patronatos, para que digan qué es lo que se debe hacer en cada colonia, porque son ellos los que saben qué es lo que necesitan.

DC recordó que hace 10 años, la capital tenía serios problemas, pero hoy El Pedregal, la Kennedy, Las Brisas y la Villafranca son testigos de lo que se ha hecho, porque las obras son más que latentes en cuanto a acceso, concreto hidráulico y casas comunales.

Primera mega clínica municipal

Además en la 3 de Mayo, aseveró se va a construir la primera mega clínica municipal de Tegucigalpa, porque es necesario acercar los servicios de salud a la población y a los que más necesitan.

Por si eso fuera poco, dijo que se va a iniciar una gran obra social con pisos de cemento y techos que deberán llegar a todos los barrios y colonias, donde es necesario darle dignidad a la gente.

Lo que ocupa este país es trabajo, y eso es parte de trabajar en seguridad, porque si se le da empleo a la población, no tiene tiempo para andar en otras cosas., expresó David.

También dijo que Honduras lo que necesita es al hombre del progreso, de la transformación, de las manos limpias y que está listo para continuar con la gran obra de la capital, pero ahora en todos los rincones del país, y ese hombre es Papi.