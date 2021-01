Dicho y hecho, en aniversario del Gobierno: Presidente Hernández entrega ayuda humanitaria a pobladores de aldea La Montañuela, de Choloma

En el marco del tercer aniversario de su segundo período de Gobierno y de la Operación No Están Solos, el presidente Juan Orlando Hernández entregó hoy paquetes de ayuda humanitaria a los habitantes de la aldea La Montañuela, en Choloma (Cortés), que fueron afectados por las tormentas tropicales Eta y Iota.El Gobierno entregó en esta jornada un total de 437 paquetes de ayuda humanitaria del programa Vida Mejor, de los cuales 192 correspondieron a la aldea La Montañuela, 126 a la aldea El Higuero y 119 a la colonia Juan Orlando Hernández.Los vecinos de La Montañuela recibieron con gran alegría sus paquetes humanitarios por parte de la Operación No Están Solos fue un día diferente y el resurgimiento de una nueva esperanza para estas familias hondureñas que lo perdieron todo por las tormentas Eta y Iota.El gobernante hondureño hizo un recorrido casa por casa para escuchar las necesidades de los habitantes y constató que se desarrolló de manera transparente la entrega de los paquetes humanitarios.Ingrid Pérez Escobar tuvo la oportunidad de sostener una plática con el presidente Hernández y le contó que perdió todas sus pertenencias como producto de los fenómenos naturales.Sin embargo, consideró como gratificante recibir la ayuda de la Operación No Están ya que no tenía una estufa y ahora sí podré hacer un huevo y no voy a buscar leña para el fuego..Ahora tenemos dos camas, gracias a Dios y a Juan Orlando este programa es real y hay que creer. Muchas gracias presidente Hernández y no baje la guardia., dijo Pérez.Otra habitante de La Montañuela, Iris López, afirmó que la Operación No Están Solos es real y que esta ayuda la necesitábamos, porque lo perdimos todo. por Eta y Iota.Recordó que la aldea La Montañuela fue muy afectada por ambos fenómenos meteorológicos, pero señaló que gracias a la maquinaria de la Operación No Están se han visto buenos resultados con los trabajos de limpieza.Ya se mira diferente la aldea con los trabajos de limpieza de Copeco y todos los días trabajan sin parar, y se los digo yo, que vivo en esta calle principal y miramos cómo trabajan., aseguró López.Víctor Hugo Medina, esposo de doña Iris, expresó sentirse contento al recibir la ayuda humanitaria y por eso resaltamos estas obras..Aseguró que gracias a la limpieza realizada por la maquinaria de la Operación No Están Solos ahora pueden transitar vehículos por la aldea..Este tipo de obras no se destacan en las redes sociales y esto es de agradecer, porque hemos recibido respuesta inmediata., aseveró Medina.A un 80% en limpiezaEl presidente del patronato de La Montañuela, Javier Gavarrete, expuso que los trabajos de limpieza de la Operación No Están Solos se encuentran avanzados en un 80%.Añadió que la Operación No Están ha servido de mucha ayuda, ya que tenemos el equipo humanitario en todo este sector y las familias están retornando a sus hogares para comenzar de nuevo..Sé que no estamos solos, porque contamos con la ayuda del presidente Hernández., dijo Gavarrete, quien le agradeció al jefe de Estado por haber hecho su primera visita a la aldea La Montañuela.Nos queda decirle: muy buen trabajo, presidente Hernández, esta es su casa y estamos dispuestos a trabajar., afirmó Gavarrete.Ejemplo para HondurasEl presidente Hernández subrayó aquí está la gente más afectada (por las tormentas Eta y Iota) y por eso estamos aquí. Veamos este momento como una oportunidad de volver a nacer y ser más solidarios..Miren qué coincidencia: me toca venir por primera vez a La Montañuela en el aniversario de mi Gobierno., dijo Hernández.Afirmó que la aldea La Montañuela tiene que ser un modelo de la nueva transformación del país y eso tiene que ocurrir a raíz de estas desgracias que han pasado en el país como la covid-19 y las tormentas Eta y Iota.En todas las desgracias y crisis siempre viene el lado de la oportunidad y si ustedes están listos, nosotros estamos listos, y no se vayan a enojar conmigo si uso mucho su ejemplo por todo Honduras, porque ustedes se están levantando., manifestó Hernández a los habitantes de la aldea.SolucionesEl jefe de Estado anunció que en los próximos días cada familia damnificada va a recibir en transferencia una cantidad de 8.000 lempiras.La Administración del presidente Hernández ha realizado en la aldea La Montañuela tareas de limpieza ejecutadas por tractores, retroexcavadoras, patroles y volquetas, y que han generado empleos para las personas de esta misma comunidad que participan en esos trabajos.En la operación nacional No Están Solos se beneficiarán 300.000 personas a través de la entrega de 60.000 paquetes de ayuda humanitaria a familias que perdieron sus pertenencias por las tormentas Eta y Iota en las distintas zonas del país que fueron afectadas...Cada paquete de Vida Mejor contiene:• Humanitario:• 1 Cama matrimonial• 1 Filtro de agua• Cocina:• 1 Estufa de gas• Cocina:• 1 Tanque de gas• Platos:• 5 Platos secos• 5 Platos hondos• 5 Tazas• 5 Vasos• Bebé:• 3 Biberones• 12 Pañales• 1 Paquete de toallas húmedas• 1 Vaselina• 1 Caja de Maicena• 1 Limpia-pepes• Higiene:• 4 Rollos de papel higiénico• 1 Paquete de toallas sanitarias• 2 Pastas dentales de 75 ml.• 5 Cepillos dentales (2 para adultos y 3 para niños)• 3 Jabones de baño• 5 Mascarillas• 1 Gel de manos• Aseo:• 1 Trapeador• 1 Escoba• 2 Pastes• 1 Paquete de bolsas para basura• 1 Bote de cloro• 1 Jabón de lavar platos• 2 Libras de detergente.