Diputado de Libre invita a Salvador Nasralla a que defina su ideología

El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, sugirió hoy a Salvador Nasralla a que debe empezar a definir su ideología para que no ande diciendo tantas tonterías. en los medios de comunicación.

Nasralla expuso en las últimas horas que los representantes de Libre en los órganos electorales se han acomodado al sistema ya que el expresidenciable está pidiendo la inscripción de su partido, Salvador de Honduras.

Salvador Nasralla es una persona malagradecida, es una persona egocentrista y lastimosamente, Salvador Nasralla no sabe lo que quiere también, hay que decir que Salvador Nasralla es una persona que se metió a política sin tener una definición ideológica., reaccionó el parlamentario.

Agregó que al no estar definido ideológicamente provoca que diga cualquier estupidez y le recomiendo que lea como mínimo las biografías de los grandes políticos de la historia moderna que lea a Fidel, a Nelson Mandela, Washington..

El parlamentario reconoció que esto incomoda a la base del partido porque Libre dio la vida en cada aldea para que ganáramos en alianza y ganamos y eso, Salvador nunca lo ha reconocido y si él piensa que solo gana, que se vaya solo y después nos vemos en la contada como dicen..

Pero no se trata de eso, se trata de unir pero no nos podemos unir con una persona egocentrista, con una persona malagradecida que solo dice estupideces Salvador tiene que empezar de cero y para eso, debe empezar definiéndose ideológicamente, debe leer y estudiar para que nos salga diciendo tonterías en los medios de comunicación., apuntó.

El Consejo Nacional Electoral hará el 13 de septiembre, la convocatoria para las comicios internos de marzo de 2021 no obstante, el tiempo para la inscripción de nuevos partidos se está terminando.