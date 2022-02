Diputado Umaña asegura que una rebaja de 10 a 15 % del salario de los Congresistas es congruente

El diputado y reconocido profesional de la medicina del departamento de Cortés, Carlos Umaña, aseguró este miércoles que ve cómo justa la rebaja de un 10 a un 15 por cierto al salario de los diputados, ya que el mismo es de solo 90 mil lempiras. De igual forma, el diputado advirtió del peligro de incentivar a la corrupción si se deja el salario en 50 mil lempiras.

«Ganó mas como médico, el sueldo de un diputado ni siquiera llega a la tercera parte de lo que ganan los funcionarios de un gobierno», explicó Umaña.

Muchos diputados -agregó se desplazan de una ciudad a otra, alquilan viviendas en Tegucigalpa, pagan alimentación aparte a la de su casa, todo es un gasto.

El congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH) hace la advertencia que dejar el salario de un diputado en 50-60 mil lempiras es una invitación a la corrupción.

«A mi me interesa legislar y trabajar, pero no me interesa que vengan a tentarme con el tilin tilin porque si está mal pagado lo que va a buscar son negocios, y eso no puede ser».