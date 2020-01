Ebal Díaz: “Maccih no trabajó en la prevención de la corrupción#8221

Tegucigalpa. El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, afirmó, tras no llegarse a un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el convenio que dio vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que este órgano “no trabajó en la prevención de la corrupción”.

“Fuimos muy insistentes en decirles que un componente de la Misión, uno de los objetivos de la Misión, no se había cumplido, y efectivamente hay reconocimiento que no se cumplió. ¿Cuál fue?, el tema de la prevención de la corrupción hubo intentos, algunas pláticas, algunos convenios, pero efectivamente no se trabajó en la prevención de la corrupción”, explicó Díaz en el foro televisivo de Canal 11.

Asimismo, dijo que no se llegó a un acuerdo con la Misión porque generaba diferentes criterios con los tres poderes del Estado.

Sin embargo, Díaz añadió que ante las autoridades de la OEA se planteó una propuesta y tomando las observaciones del Legislativo y Judicial de crear “un sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad”.

“El propósito del nuevo convenio era crear un sistema integral nosotros creemos que no hubo un trabajo fuerte en la prevención del delito”, reiteró.

“Nosotros creemos que debía haber una mayor participación de los órganos que ejercen veeduría y ejercen acompañamiento fiscalizando en el momento e inmediatamente después de las actuaciones de los funcionarios si eso funciona, entonces la percepción de impunidad que tiene el funcionario que ostenta un cargo se cae, sabe que alguien lo está vigilando”, agregó.

El funcionario amplió que en Washington se sostuvieron conversaciones con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otros representantes de ese organismo, y “comprendieron y entendimos que estaban en distintas posiciones, ya que como Gobierno la intención es tener un nuevo convenio más amplio que fortaleciera la institucionalidad hondureña”.

Subrayó que “nosotros vamos a seguir fortaleciendo la lucha contra la corrupción a través de reformas legales, pero también apuntalando el acompañamiento de otras instituciones como la iniciativa CoST en temas de infraestructura pública”.

“También tenemos los convenios con Transparencia Internacional.

Estamos replanteando cómo vamos a continuar un caso de éxito ha sido el Instituto de la Propiedad, hoy es una institución que según Transparencia Internacional es de las que más ha avanzado en temas de transparencia”, enfatizó Díaz.

El ministro de la Presidencia apuntó que el propósito del nuevo convenio “era crear un sistema integral y nosotros creemos que no hubo un trabajo fuerte en la prevención del delito”.

En ese sentido, expresó que “el pronunciamiento del Congreso Nacional, eso marcó la cancha con mayor precisión, donde emite un voto, más de 70 votos aprueban un informe presentado por una comisión especial y termina concluyendo, después de hacer una serie de observaciones y aseveraciones, que recomendaban no renovar con la Misión”.

“Este hecho es muy relevante, porque el Congreso Nacional es por excelencia el órgano político del Gobierno y ahí están confluidas todas las fuerzas políticas unos estuvieron a favor y otros en contra, pero el caso es que se votó por más de 70”, insistió.

“El mensaje para el poder Ejecutivo era que si mandaban una renovación del convenio no hay condiciones en el Congreso para aprobarlo ese fue el mensaje”, apuntó Díaz.

“Partimos de un escenario complicado el escenario era: por un lado, teníamos unas recomendaciones que dio la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional y dio unos parámetros acerca de este convenio que sustentaba el marco de actuación de la misión”, recordó.

“Por otro lado, teníamos diferentes informes y nosotros valoramos también el accionar de algunos funcionarios que en el pasado dirigieron la Misión”, contó.

El funcionario también aseguró que el futuro de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) será determinado por el Ministerio Público y exteriorizó que ese órgano “no fue un tema de debate” con la OEA.

“La Ufecic no es mencionada en el convenio principal la Ufecic nace del convenio bilateral entre el fiscal general (Óscar Fernando Chinchilla) y el secretario general de la OEA, (Luis Almagro), no es un convenio del Ejecutivo. Para nosotros no fue un tema de debate, porque no estaba contemplada en el convenio original, ni en sus anexos”, dijo el funcionario.

Asimismo, indicó que en el marco de actuación de la Ufecic-Maccih al terminarse en Honduras “deja de existir”.

“Ahora la Ufecic, como miembro y parte integral del Ministerio Público, esa es una facultad exclusiva del Ministerio en terminar su futuro”, señaló

Por otra parte, en relación al tema electoral del país, Díaz dijo “estar de acuerdo en que se debe retomar el debate de las leyes electorales, parte del convenio era el tema electoral y sigue siendo vigente”.

“Ojalá que retomemos este tema, porque Honduras no puede volver a sufrir como en 2017.

El único que perdió ese proceso en la forma que se dio fue Honduras”, remarcó Ebal Díaz