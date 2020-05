Ebal Díaz: Pedro Barquero nunca estuvo acreditado en ninguna mesa de trabajo

Tegucigalpa. El secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, afirmó que el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, no ha formado parte de las mesas de trabajo que instaló el Gobierno con varios sectores para buscar soluciones a la crisis por el coronavirus, de las cuales el dirigente anunció su retiro.

Díaz dijo a Radio América que “Pedro Barquero no estaba acreditado en ninguna mesa de trabajo”

“El sector privado acreditó en la mesa a sus representantes y ahí no estaba acreditado Pedro Barquero no estaba acreditado en ninguna mesa de trabajo”, reiteró.

El funcionario expresó que “los dirigentes de estas asociaciones son insaciables si uno hace una cosa, no les gusta, y si hace otra, no les gusta”.

Recordó que “muchos dirigentes han sido opositores al Gobierno de manera abierta desde hace mucho tiempo, no solo en esta crisis entonces, nosotros vamos a cargar siempre con eso. Sabemos que sus posiciones son políticas”.

Destacó que el presidente Juan Orlando Hernández ha sido contundente al decir que no hay ninguna “tolerancia” con el mal manejo de los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria.

Consultado específicamente sobre si la posición de Pedro Barquero también es política, Díaz contestó: “No me cabe la menor duda, porque, primero, ¿se está retirando de dónde? Si no está acreditado a ninguna mesa, y se aglutina a organizaciones que hace mucho fijaron una posición política contra el Gobierno”.

Sobre la permanencia en el cargo de Marco Bográn, director ejecutivo de Honduras Invest, Díaz dijo que dicho funcionario “tiene una trayectoria de hace muchos años manejando la institución con las mejores prácticas en compras y adquisiciones, y hasta el día de hoy se ha mostrado eficiente y él mismo se ha declarado abierto a las investigaciones”.

“Marco Bográn sigue contando con nuestra confianza para seguir adelante en el apoyo a la emergencia nacional”, afirmó el ministro de la Presidencia.

Descartó que el Gobierno haya intercedido ante los organismos competentes para proteger a Bográn de un requerimiento fiscal.

“Esos son cuentos de camino real eso era antes, cuando el Ministerio Publico respondía a los intereses políticos, pero hace muchos años dejó de ser así”, aseguró.

El secretario de la Presidencia se refirió también a las declaraciones de un banquero nacional sobre compras de medicamentos e insumos que se han hecho en el pasado mediante un esquema que ellos manejan.

Díaz manifestó: “Yo no conozco personalmente a don Jorge Bueso. Es toda una institución en el país y muy respetable, pero claramente él está hablando por un asunto en que tiñe un interés particular es un fideicomiso que está en un banco al cual él pertenece. Uno no puede juzgar opiniones tan contundentes cuando la información le llega por los medios de comunicación”.

“Creo que el país amerita que nuestras opiniones se den en el marco de pruebas contundentes no debemos ir linchando a la gente sin que haya pruebas, al menos racionales, en que las denuncias que se vierten tengan asideros”, agregó.

Apuntó que “si él tiene ya esas evidencias lo lógico es que lo presente al Ministerio Público y evidenciar que hay un mal comportamiento porque, aunque sea en medio de la emergencia, no se justifican las compras a la carrera”.

Díaz señaló que “hay un sector que ha levantado campañas en contra del Gobierno porque se han visto afectados en sus intereses y quieren ganar dinero en la crisis aquí las medidas que se han tomado son para salvar vidas y contener el virus”.

Dejó claro que “eso no puede ser posible” y recalcó que “uno lamenta mucho posiciones de grupos económicos y campañas que se han levantado en contra del Gobierno”.

En estas cosas hay que “tener madurez”, dijo Díaz, al referirse al trabajo que se realiza en las mesas con los diferentes sectores.

En dichas instancias, “el Gobierno no hace lo que quiere porque es un diálogo”, dijo el funcionario, también coordinador de las mesas de trabajo por parte del Gobierno.

Díaz aseguró que el Gobierno del presidente Hernández seguirá respondiéndole al pueblo hondureño y que el mandatario “no descansa de día ni de noche” para lograr ese objetivo.

Además, dijo que se cuenta con el apoyo de la mayoría de buenos empresarios, que “son silenciosos pero trabajan y trabajan. No andan diciendo lo que hacen”.

Pero la democracia permite soportar las críticas y hasta los señalamientos injustos que puedan hacer algunos grupos que, en vez de ayudar, estorban, dijo el funcionario.