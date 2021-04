Ejecutivo evalúa a funcionarios y no descarta cambios en el Gabinete

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, informó hoy que el ministro coordinador general de Gobierno, Carlos Madero, se encuentra trabajando en una evaluación de los funcionarios de su Gabinete para verificar si se deben realizar o no cambios en alguna de las secretarías de Estado.“Ya está Madero en eso, está en proceso”, dijo el mandatario, e indicó que la misión del Gobierno es hacer “una inversión de choque que genere empleo y mueva la economía entonces, los que no estén en ese ritmo, como hablábamos anoche con un grupo de compañeros, no podemos seguir con ellos”.Ante la consulta sobre cuántos funcionarios serían separados de sus cargos con esta evaluación, el presidente indicó que “vamos a hacer una revisión en los próximos días y ustedes (medios de comunicación) serán los primeros en saberlo”.El mandatario explicó esto a los medios de comunicación presentes en un acto de supervisión simultánea de proyectos en la colonia Mary Flake de Flores, de la capital, que son ejecutados por la fuerza de tarea Honduras Se Levanta.La intención de esta evaluación es la de poder tener un mayor control y verificar los avances en los diferentes programas y proyectos que se están trabajando a nivel nacional.