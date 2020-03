“El cumplimiento de las medidas debe ser más riguroso por el bien de Honduras#8221: Jair Meza

En las últimas horas durante su participación en un programa televisivo el Portavoz de la Policía Nacional Comisionado Jair Meza, advirtió que El cumplimiento de las medidas debe ser más riguroso por el bien de Honduras..

El funcionario argumentó que la Policía en coordinación con el resto de entes de seguridad del Estado serán más estrictos en velar por el cumplimiento de las ordenanzas.

Aseveró que todos debemos estar claros que el objetivo es salvaguardar la vida de los hondureños y prevenir la propagación del COVID-19..

El gobierno de la República mantiene toque de queda absoluto en el territorio hondureño, mediante Decreto PCM 021-2020, para garantizar que los ciudadanos puedan cumplir con las recomendaciones de los expertos.

Son medidas que fueron analizadas por expertos de la salud y que ellos han recomendado nosotros como hondureños necesitamos ser prudentes y no exponernos de manera irresponsable. argumentó.

*Trabajo conjunto*

Meza explicó que es un trabajo en conjunto donde se requiere mucha logística, comunicación y mañana es un día crucial con el inicio de esta metodología.

Mañana (lunes) es un primer experimento que vamos a poner en práctica en Honduras, esperando la comprensión de las personas para que no salgan de sus casas y salgan responsablemente solo cuándo les sea necesario..

Detalló que los casos positivos es muy importante identificarlos, por qué esas personas tendrían que quedarse obligatoriamente en cuarentena por lo menos 14 días.

Tenemos que ser muy responsables en atender las instrucciones de las autoridades de salud, para detener la propagación del virus si no obedecemos podríamos enfrentar un escenario como el de Italia o España.

Por otra parte, Meza enfatizó que ya tenemos una coordinación con los locatarios de los mercados, dónde ellos deben de mantenerse abastecidos para proveerles a los propietarios de los mercaditos y pulperías que llegan en sus vehículos a comprar éstos productos de primera necesidad..

Concluyó diciendo que todos los días hablamos con nuestro personal, sabemos la situación difícil en el sentido que la mayoría de nuestros funcionarios no están asignados en sus lugares de origen, sabemos que hay policías que tienen más de un mes de no estar con sus familia debemos ser cocientes..

La Policía Nacional reafirma su compromiso del cumplir y hacer cumplir la ley, con énfasis en las medidas en marcha del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER).

Por su parte Pilar Huerta representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseveró que el hecho de que siguen incrementando los casos COVID-19 y con ello las fatalidades, nos preocupa porque no quisiéramos que nadie muriera..

La funcionario recordó que es un virus bastante transmisible y destacó la importancia de que los ciudadanos atiendan estas nuevas disposiciones.