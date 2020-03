El único mecanismo para salvar vidas del Covid-19 es quedarnos en casa

El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, aseguró que no hay otro mecanismo que permita salvar vidas, sino que todos los hondureños no salgan de sus casas.Ayer se decretó toque de queda a nivel nacional, y de manera absoluta en los municipios del Distrito Central, La Ceiba y Choluteca.Con esta medida se pretende eliminar la aglomeración de personas y evitar que el contagio del Covid-19 se propague.“Esta es una situación complicada, yo sé que estas medidas son duras, dolorosas, pero no hay otro mecanismo que nos permita salvar vidas humanas”, dijo.“Tenemos que empezar a ordenarnos poco a poco para ir manejando la situación”, indicó Díaz.Recordó que “primero se emitió una normativa en la cual las personas podían salir de manera ordenada a las farmacias, tomando las precauciones, al supermercado o al mercado a comprar, pero el día de ayer lo que vimos fue aglomeraciones sin ningún tipo de cuidados”.“Lo que debemos de entender es que el virus ya anda circulando, ya está circulando en las ciudades y donde hay aglomeración de personas puede haber un foco de contaminación”, lamentó.Ocho casos confirmados de Covid-19 hay en el país hasta el mediodía de hoy martes, los mismos se encuentran aislados y recibiendo asistencia médica.Las autoridades han informado que todos están fuera de peligro y se recuperan satisfactoriamente.*Medidas*En ese sentido expresó que “si nosotros no tomamos en cuenta estas medidas el sistema sanitario, por mucho esfuerzo que hagan no va a poder atender a tanta persona afectada”.“En Italia están dejando morir a las personas de 80 años porque ya no los pueden atender, no queremos llegar en Honduras a una situación como esas”, manifestó.Consideró que “por eso es necesario que la población entienda y acate las medidas de la policía y las Fuerzas Armadas”.En cuanto al toque de queda dijo que “la medida es radical en estos tres municipios, en el resto del país las personas pueden salir estrictamente a hacer actividades necesarias y después deben permanecer en su casa”.Adelantó que “esto va a tener consecuencias económicas, pero ya estamos trabajando para ver cómo las vamos a mitigar”.Concluyó diciendo que “lo más importante es salvar la vida humana, esto no es un juego”.