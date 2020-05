El virus del Covid-19 solo sobrevive en un cuerpo con vida

El exminitro de Salud, Carlos Aguilar, aseguró que el virus del Covid-19 solo lo puede transmitir un cuerpo que está con vida, no los muertos como se ha especulado en la población.



En días anteriores, pobladores de algunas colonias capitalinas no han permitido el ingreso de cadáveres fallecidos por el Covid-19 para que sean sepultados en los campos santos aledaños.



“Es importante señalar con total claridad que el virus solo puede sobrevivir en un cuerpo con vida”, dijo.



Mencionó que para llevar a sepultar a las personas que fallecen por el Covid-19 “no se hace la remoción de ningún catéter, de ninguna sonda, de nada que pueda implicar el contacto con la carne”.



“Es importante que la manipulación de los cuerpos sea debidamente apropiada”, manifestó Aguilar.



Expresó que si se decide realizar autopsias a las personas fallecidas, deben hacerse en condiciones óptimas para evitar la propagación del virus.



Riesgo



En ese sentido, el exfuncionario afirmó que “cuando una persona fallece, el riesgo de transmisión a las demás personas en una comunidad es cero, no existe, muere la persona, muere el virus”.



“La persona cuando es enterrada o cremada, ahí desaparece completamente el riego de contagio”, agregó.



Al respecto, lamentó la actitud de muchos compatriotas de impedir que las personas puedan ser sepultadas.



“Eso está basado en un tema de falta de información, hay también un tema cultural y necesitamos trabajar con esto para darle la tranquilidad a estos compatriotas que tienen temores”, expresó.



“Yo miré lo que sucedió el día viernes, un féretro con dos carros de la policía, era para que una familia pudiese llevar el cuerpo de su familiar, es realmente una escena triste, hasta vergonzosa”, concluyó.