Elección de la Junta Directiva Provisional del CN minuto a minuto

7:02 AM

A las 7:30 AM da inicio la sesión en el Congreso Nacional para elegir a la Junta Directiva provisional. El ambiente es tenso por las postulaciones para presidir la Junta Directiva en propiedad.

Bancada de Libre propone oficialmente a Luis Redondo como presidente, a Hugo Noé Pino como vicepresidente y Angélica Smith como secretaria.

7:20 AM

El analista político, Filadelfo Martínez, manifestó que no es bueno para la imagen de la presidenta electa, Xiomara Castro, que esté mostrándose ante la opinión pública de manera molesta e intolerante por el hecho de no estar de acuerdo con la opinión de 20 diputados de su bancada.

7:13 AM

El diputado electo del Partido Nacional, Jorge Zelaya, aseguró que los 44 diputados electos de esta bancada no aspiran a formar parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional, pero que sí puede votar para elegir la misma.

7:26 AM

El analista político, Juan Carlos Barrientos, recordó que la Constitución de la República ya establece que el presidente del Congreso Nacional es quien juramenta al presidente electo de Honduras, en su defecto puede hacerlo también el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el analista reaccionó así, luego que la presidenta electa, Xiomara Castro, manifestara que no permitirá que la juramente un presidente del Congreso Nacional que no haya sido electo por ella.

7:32 AM

La diputada electa del Partido Salvador de Honduras (PSH), Iroshka Elvir, aseguró que los 10 diputados electos de este instituto político están unidos y seguirán así en las decisiones que se tengan que tomar desde el Congreso Nacional.

7:44 AM

El designado presidencial electo, salvador Nasralla, dijo que la presidenta electa, Xiomara Castro, va a tener dificultades para gobernar debido a los intereses mezquinos de algunos diputados de Libertad y Refundación (Libre).

8:12 am

Diputado Jorge Calix es juramentado como presidente de la Junta Directiva Provisional en medio de zafarrancho. Hay golpes entre diputados de Libre

8:10 AM

Diputados de Libertad y Refundación (Libre) realizan la primera protesta en el Congreso Nacional, luego que la diputada electa de este instituto político, Beatriz Valle, propusiera a su compañero, Jorge Cálix, como presidente del Congreso Nacional, a Yavhe Sabillon, también de Libre, como vicepresidente y Beatriz Valle como secretaria. La moción fue aprobada y fueron juramentados para presidir la Junta provisional.

8:15 AM

Simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) ingresaron al interior del Congreso Nacional para protestar tras la juramentación de Jorge Cálix como presidente provisional del Congreso Nacional. La sesión fue suspendida tras armarse zafarrancho.

8:15 am

El diputado Luis Redondo afirma que el partido Nacional y el lado oscuro del Partido Liberal se unieron a traidores para traicionar al pueblo. Redondo, Noe Pino y Angélica Smith fueron juramentados simbólicamente por el diputado Rassel Tomé.

8:30 AM

El diputado Rassel Tomé lamentó que el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, le haya dado la palabra a los traidores de Libre y no a los verdaderos voceros de la bancada de Libre.

8:20 AM

«Se consumó la traición» escribió en su cuenta oficial de twitter @XiomaraCastroZ, la presidenta electa, Xiomara Castro, tras la elección de Jorge Cálix como el presidente de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional. Cálix convocó para el domingo para elegir a la Junta en propiedad.