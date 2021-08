Emprendedoras de Cortés reciben capital semilla del Gobierno para robustecer sus negocios

El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) y la Asociación Cultural Rimas, mediante el proyecto Familias Que Sueñan, Manos Que Emprenden, entregaron hoy en San Pedro Sula capital semilla en especies a 120 grupos de emprendedores.

La actividad se desarrolló en la 105 Brigada, donde se entregaron 120 beneficios de Senprende, consistentes en 40 ecohornos con un kit de cocina y 80 planchas con comal liso y de hoyo con un kit de cocina, por un total de 2.290.480,00 lempiras. Cada beneficio está valorado en 19.229,00 lempiras.Con este apoyo se favoreció a 360 emprendedoras en el rubro de la preparación de alimentos (panadería, pupusas, baleadas, tajadas y tacos). Las beneficiadas son madres solteras y jóvenes mujeres del departamento de Cortés que participaron en el Taller de Emprendedurismo en la Elaboración de Alimentos y que fueron directamente afectadas por la pandemia de covid-19 y por las tormentas tropicales Eta y Iota.Sueños cumplidos.Sin ustedes este sueño del presidente Juan Orlando Hernández no se hubiese cumplido, son un sueño catracho. Esto es un ejemplo de éxito y para que Honduras se levante tenemos que ayudarles a ustedes que son los promotores de nuestro país., apuntó la directora ejecutiva de la Asociación Cultural Rimas, Claudia Ichel Sevilla La beneficiaria María Carías, quien se dedica a venta de tajadas, dijo que tengo 60 años y usted es el primer presidente que veo que se preocupa por nosotras, y tenemos que tener nuestra autoestima alta, porque valemos mucho en nombre de las mujeres de Cortés le decimos gracias por esta hermosa oportunidad que nos está brindando.. Mi experiencia con Senprende ha sido excelente y yo estoy muy motivada, porque no solo nos han dado materiales, también hemos recibido capacitaciones y cómo administrar nuestras ganancias para que el capital vaya creciendo., indicó Havia Menjívar, vendedora de tacos Gracias a este programa de Senprende mi vida ha cambiado y ahora voy a ser un ejemplo de mi comunidad., agregó. Erlin Leiva, propietaria del restaurante El Buen Gusto, confesó que yo era una de las personas que no creía en este programa y hoy puedo decir que esto es una realidad, porque nos han ayudado mucho.. Acto de justiciaEl presidente Hernández resaltó que la entrega de esta ayuda es un acto de justicia y que el Estado tiene como obligación ayudar a las familias más necesitadas. Aseveró que el programa presidencial Vida Mejor ha generado un impacto positivo en las familias hondureñas de escasos recursos económicos. Recordó que el Valle de Sula fue duramente golpeado por las tormentas Eta y Iota y por la emergencia sanitaria que ha provocado la covid-19. Hernández destacó los logros alcanzados en materia de seguridad y recordó que San Pedro Sula ya no es la ciudad más violenta y ni Honduras el país más violento del mundo, y esto se combate generando empleos y oportunidades.. Hoy veo materializado esto como, por ejemplo, el acceso al crédito, capital semilla, capacitaciones, y para mí esto es un sueño hecho realidad y ustedes me han ayudado a cumplir este sueño., indicó el presidente Hernández..Aquí está invertido el dinero del pueblo hondureño para servirle a los que más lo necesitan., reiteró el jefe de Estado. Hace siete años les dije que íbamos a construir un programa social que no iba a tener comparación en toda la historia de Honduras y de América Latina y se llama Vida Mejor hemos donado más de 7.000 viviendas a familias pobres., destacó el mandatario hondureño. Mentes que sueñan, manos que emprenden Las personas beneficiadas recibieron con mucha alegría los insumos otorgados por el Gobierno y coincidieron en que esta ayuda llega a aliviar la economía familiar. En el evento también se entregaron 360 certificados a los beneficiados por haber participado en el Taller de Emprendedurismo en la Elaboración de Alimentos. La entrega se ejecutó en el marco de la iniciativa Honduras Se Levanta que es respaldada por la Mesa de Trabajo MIPYME, que la integran el Gobierno, la empresa privada y el sector social de la economía, con el objetivo de lograr la reactivación económica del país que se ha visto afectada por la pandemia y las tormentas tropicales. El Gobierno apoya a la micro y pequeña empresa porque genera el 70 por ciento de los empleos en el país, siendo la base de la economía y el motor para hacerle frente a la crisis económica por eso, Senprende impulsa, promueve la entrega de capital semilla y financiamiento de proyectos para que Honduras se levante. Senprende es la visión del presidente Hernández para revolucionar el sector de la microempresa.