Emprendedores de la 3 de Mayo reciben capital semilla para mejorar sus negocios y generar empleo

Durante la visita casa a casa que hizo este lunes en la colonia 3 de Mayo para entregar capital semilla a emprendedores de la zona para que impulsen sus negocios y generen empleo, el presidente Juan Orlando Hernández conoció a Jorge Soto Yánez, a quien prometió que se le construirá su nueva vivienda.Soto Yánez, de 27 años de edad, casado y con dos hijas, se vio sorprendido con la visita del mandatario a su casa, que ya recibió cambio de techo.

Le vamos a hacer nueva la casa a Jorge. Con el cambio de láminas no resolvemos la condición de su casa, que está deteriorada., expuso el mandatario.

El gobernante entregó a través de la fuerza de tarea Honduras Se Levanta 98,35 metros lineales de calle de pavimento hidráulico con una inversión de más de 642.000 lempiras.

Asimismo, entregó 30 techos por un monto de casi 400.000 lempiras y mobiliario y equipo para 23 emprendedores a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) para una inversión en capital semilla de casi 200.000 lempiras.

Cuarenta sistemas de riego y 4 picadoras de pasto por un monto de 820.000 lempiras para productores de Francisco Morazán también fueron parte de los beneficios entregados por el presidente Hernández en la colonia 3 de Mayo.

*El agradecimiento*

El joven emprendedor Jorge Soto Yánez manifestó que me siento muy agradecido con el presidente Hernández porque me hará en 40 días mi casita..

No me esperaba que el presidente viniera a mi casa, que está toda deteriorada. Él me dijo que no miraba bien que solo me cambiaran las láminas, sino que me iba a construir una vivienda nueva., relató.

Gracias presidente por acordarse de los emprendedores como yo y apoyarnos con equipos para sacar adelante nuestros negocios. A mí me trajo un manómetro para mi taller de pintura automotriz., apuntó.

Doña Eva Urraco, representante de beneficiarios de la colonia 3 de Mayo, expresó que es primera vez que tenemos un presidente que se preocupa por su gente”.

“Honduras Se Levanta es una realidad que la vemos con hechos”, indicó.

*Cambiando vidas*

El beneficiario Tedy Edgardo Rodríguez afirmó que en la refrigeradora que le entregó Senprende podrá almacenar las carnes que compra para elaborar las hamburguesas que son comercializadas con su esposa en las calles de Comayagüela.

Ever Ochoa, otro beneficiario, recibió una silla para su barbería y señaló que esto es una gran ayuda para nuestros negocios. Yo no podría comprar una silla en estos tiempos tan difíciles..

Gracias al Gobierno por llevar beneficios a los que más necesitamos., acotó Ochoa.

El dinero del pueblo en obrasEl presidente Hernández expresó, refiriéndose a la ayuda entregada, que acá está el dinero del pueblo hondureño sirviéndole al que más necesita..

Quiero que sus negocios crezcan más y les llevaremos más financiamiento con Crédito Solidario., agregó..Les prometimos obras para la 3 de Mayo, acá están sus obras.

Techos, pisos, pavimento hidráulico y beneficios de capital semilla para más de 23 emprendedores., destacó el titular del Ejecutivo.

Le vamos a hacer nueva la casa a Jorge., concluyó el mandatario.