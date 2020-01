Emprendedores olanchanos triunfan con apoyo de Crédito Solidario y Senprende

Dulce Nombre de Culmí (Olancho). En el marco de su segundo año de mandato, el presidente Juan Orlando Hernández conoció en la IV Expo Mipyme, que se desarrolló en Dulce Nombre de Culmí, las exitosas experiencias de varios emprendedores del departamento de Olancho que han triunfado con el apoyo financiero de su Gobierno.

Durante el evento, en el que 20 microempresas expusieron sus productos, Hernández también entregó un cheque de 114.000 lempiras a la emprendedora Delia Marina Duarte, quien se dedica al rubro de la abarrotería.

Doña Delia Marina se convirtió en una de las beneficiadas de los exitosos programas de Crédito Solidario y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), que tienen como objetivo el acercamiento a los emprendedores de Honduras con un conjunto de instituciones.

La emprendedora relató en el evento que su camino no fue fácil, pues tuvo una amarga experiencia, ya que “por andar sirviendo de aval quedé pobre y por cuidar mi nombre y el de mis hijos, que estuviera siempre en alto, yo preferí quedar en nada”.

Siguió contando que su vida empezó a cambiar cuando conoció los beneficios de Banca Solidaria y Senprende.

“Empecé con 5.000 mil lempiras y los fui pagando semanal. Yo iba siempre puntual con los pagos, no quería quedar mal. Luego me dieron el de 20.000 lempiras y ahora voy con los Mipyme, y voy a seguir pagando bien para seguir creciendo”, dijo.

Otro beneficiario, Devin Milla, quien es propietario del diario digital El Olanchano, apuntó que “yo no soy bancable, la empresa privada no me presta, creo que no me presta ni un alfiler, pero gracias a Crédito Solidario me ayudaron y se me prestó un monto de 100.000 lempiras”.

“Hace un mes solo era un reportero de un medio, ahora soy el director ejecutivo y gerente propietario del diario El Olanchano, primer diario digital de Olancho y eso es gracias a Crédito Solidario., afirmó el joven periodista, quien ya empezó a generar empleos en su medio de comunicación.

El joven propietario de Arturo´s Coffe, Arturo Colindres, aseguró que con el asesoramiento del Centro de Desarrollo Empresarial (encargado de ejecutar la iniciativa de Senprende) logró avanzar en su negocio, que ha crecido como la espuma a nivel nacional e internacional.

“Vengo de una familia productora de café de alta calidad. Desde hace unos años nos dedicamos con nuestra propia marca de café, porque no era justo que los coyotes acapararan este mercado”, indicó.

“Iniciamos con un negocio pequeño, pero hoy día vendemos café en todo Olancho y a nivel nacional. Actualmente vendemos café en Vancouver, Canadá”, añadió.

“El café que nosotros vendemos es de alta calidad y tratamos de incentivar a nuestros trabajadores y pagarles a ellos a un precio justo, porque si a nosotros nos va bien a ellos también les irá bien”, afirmó el joven emprendedor.

Con la IV Expo Mipyme se le está dando oportunidades a 20 empresas hondureñas y asistencia técnica para aclarar dudas de emprendimiento, formalización, acceso de financiamiento y a la vez productos de calidad hechos en casa.

El presidente Hernández expuso que “tenemos que trabajar por todo el pueblo hondureño, tenemos que trabajar por la dignidad del ser humano, por el más humilde, por el más luchador que necesita la acción del Estado, porque todos somos iguales ante Dios”.

Recordó los grandes avances que ha hecho Senprende en aras de impulsar a los emprendedores hondureños y por eso “quiero que me ayuden a que la gente conozcan estas oportunidades”.

El mandatario recordó que las Mipymes generan más del 76 por ciento de los empleos en Honduras, pero solo tenían acceso al tres por ciento de los créditos de la banca privada.

El jefe de Estado anunció que están disponibles 3.000 millones de lempiras en apoyo a todos los micros, pequeños y medianos empresarios.

Hernández enumeró que el programa presidencial Senprende es para la agricultura, turismo, micro y mediana empresa y para toda aquella actividad que sea estratégica.

“El agro es estratégico para Honduras”, apuntó el jefe de Estado, al tiempo que exhortó a los productores hondureños a conocer nuevas prácticas en sistemas de riego para que esa manera el país pueda producir mejores cultivos.

El titular de Ejecutivo aseguró que “lo que viene de ahora en adelante, productores agrícolas, es la necesidad de que podamos montar nuestros propios sistemas de riego”.

“Yo sueño con que Honduras se convierta en el gran productor de Centroamérica”, afirmó.

“Con Vida Mejor queremos que no nos quede ninguna casa con piso de tierra y que la gente sea dueña de su propio negocio, que sea su propio jefe., puntualizó Hernández.

“Esta población estaba necesitada de ser participe y beneficiada de sus proyectos presidente Hernández. Nuestra gente necesita trabajar y salir adelante con dignidad y con estos espacios lo vamos a lograr”. Emerson Sánchez, alcalde de Dulce Nombre de Culmí.

“Hoy es una fecha muy especial, hoy cumple su segundo año de su segundo mandato el presidente Hernández. ¿Cuántas veces nos dijeron en Olancho que las cosas no podían cambiar? La calle de Campamento no daba lastima, daba asco de cómo estaba, y ahora eso ha cambiado gracias a su apoyo”. Reinaldo Sánchez, ministro de Sedis.